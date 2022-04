Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel está muy avanzada y parece que todo va a encajar con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, también conocida como Doctor Strange 2.

La secuela contará con varias líneas argumentales de varias producciones recientes de Marvel, como Loki, WandaVision, What If...? y Spider-Man: No Way Home. Casi parece tan grande como Vengadores: Endgame.

Para que estés lo más preparado posible para la película, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Doctor Strange 2, incluyendo los tráilers hasta el momento, información sobre el reparto, fecha de estreno y detalles del streaming, y mucho más.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tiene lugar después de los eventos de WandaVision y Spider-Man: Sin camino a casa. Es decir, alrededor del año 2023. La película también es técnicamente posterior a Loki, pero esa serie de Disney+ tiene lugar en una línea temporal alternativa a la línea temporal principal del Universo Cinematográfico de Marvel. (¿Te has confundido? No te preocupes. Consulta la completa guía de Pocket-lint sobre la línea temporal del MCU).

A continuación, la sinopsis oficial de Marvel para la secuela:

"En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios, el MCU desbloquea el Multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario."

A continuación, el logline oficial de Marvel para la secuela:

"El Dr. Strange lanza un hechizo prohibido que abre un portal al multiverso. Sin embargo, surge una amenaza que puede ser demasiado grande para su equipo".

Fecha de estreno en cines: 6 de mayo de 2022

El estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura está previsto actualmente en Estados Unidos y Reino Unido para el 6 de mayo de 2022.

La secuela iba a estrenarse originalmente el 7 de mayo de 2021, pero se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. Primero se retrasó al 5 de noviembre de 2021, luego al 25 de marzo de 2022 y finalmente al 6 de mayo de 2022.

Fecha de estreno en Disney+: probablemente el 20 de junio de 2022

En los últimos dos años, Disney ha estrenado un puñado de películas en Disney+ después de que terminara su ventana mínima de 45 días de estreno exclusivo en cines. Aunque el estudio no se ha comprometido oficialmente con una fecha de estreno en streaming para Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, parece probable que sí tenga un estreno exclusivo en cines de 45 días, lo que significa que podría llegar a Disney+ tan pronto como el 20 de junio de 2022.

Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura está dirigida por Sam Raimi. El guión de la película ha sido escrito por Jade Bartlett y el guionista de Loki Michael Waldron. Danny Elfman ha compuesto la partitura y el director de fotografía es John Mathieson. Sus créditos anteriores incluyen Gladiator, Logan y X-Men: First Class.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está protagonizada por Benedict Cumberbatch como el Doctor Stephen Strange, Maestro de las Artes Místicas y Hechicero Supremo de la Tierra. Además de Cumberbatch, Doctor Strange la secuela contará con el regreso de Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor, retomando sus papeles del Doctor Strange de 2016. De hecho, se espera un enorme reparto de conjunto, comparable a cualquier película de Los Vengadores.

Benedict Cumberbatch interpretará al doctor Stephen Strange

Benedict Wong interpretará a Wong, el amigo de confianza de Strange.

Rachel McAdams interpretará a la Dra. Christine Palmer.

Elizabeth Olsen interpretará a Wanda Maximoff/la Bruja Escarlata

Xochitl Gómez hará su debut en el MCU como América Chávez

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tendrá al menos un Vengador más: Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. También ha habido informes de que Tom Hiddleston podría aparecer, y dado el importante número de vínculos de Spider-Man: Sin camino a casa que se espera en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, es posible que Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield puedan aparecer en la película.

Por último, el tráiler de la Super Bowl 2022 insinuó que Patrick Stewart podría aparecer como el Profesor X en la nueva Doctor Strange. Sería la primera vez que interpreta al personaje desde Logan, de 2017.

Hasta ahora se han lanzado dos tráilers de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

El primer teaser -lanzado en diciembre de 2021- revela el regreso de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata y el malvado Doctor Strange de ¿Y si...? El segundo tráiler -lanzado durante la Super Bowl de 2022- nos deleitó con imágenes, incluyendo un plano de alguien que parece ser Patrick Stewart retomando su papel como el Profesor Charles Xavier de las películas de X-Men de Fox.

Deberías ver el Doctor Strange original, como mínimo, antes de ir a ver su secuela. Si te apetece ver algunas películas más pero no tienes tiempo para un rewatch completo del MCU, consulta nuestra guía a continuación:

Para aquellos que quieran ver cómo y cuándo encaja Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en toda la línea temporal del MCU, consulta esta guía:

Escrito por Maggie Tillman.