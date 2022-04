Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Desde que Marvel Studios anunció por primera vez Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha sido una de las películas más misteriosas de la Fase Cuatro. La tan esperada secuela de Doctor Strange de 2016 servirá como culminación de varias tramas de Marvel Cinematic Universe , tal como el presidente del estudio, Kevin Feige, ha bromeado repetidamente en Comic-Con y D23 Expo.

Entonces, antes del estreno de la película en los EE. UU. el 6 de mayo de 2022, ¿qué debe ver para prepararse? Sumerjámonos en todas las películas y programas en el MCU a los que la nueva película podría llamar o hacer referencia y por qué.

Age of Ultron presenta a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, quien desempeñará un papel crucial en la nueva película de Doctor Strange. Verás el primer indicio de sus poderes para alterar la realidad cuando pierda a su hermano.

En esta película, el actor Benedict Cumberbatch hace su debut en el MCU como Doctor Strange, también conocido como Stephen Vincent Strange, lo que la convierte en una película obligada antes de que su secuela se estrene en los cines.

Doctor Strange juega un papel crucial en la primera batalla contra Thanos. Utiliza su conocimiento del futuro para darse cuenta de que la única forma de derrotar a Thanos para siempre es dejarlo ganar... por ahora.

Endgame marca la tercera aparición de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, y lo ve participar en la batalla final contra Thanos.

Los episodios 4 y 10 presentan una variante del Doctor Strange que pierde el amor de su vida en lugar del uso de sus manos, lo que lo lleva por un camino oscuro. Hay una versión aparentemente malvada de Strange que aparece en los trailers de Multiverse of Madness que podrían estar conectados con estos episodios. En cuanto al quinto episodio de What If..., nos presenta una versión zombificada del MCU. Los fanáticos tienen la hipótesis de que este episodio podría estar conectado a una versión aparentemente zombificada de Doctor Strange que vemos en el nuevo tráiler de Multiverse of Madness.

WandaVision ve a Wanda Maximoff recién liberada lidiando con el trauma de tener que matar a su novio Vision, solo para verlo resucitado y asesinado nuevamente. Más tarde, se hace cargo de una ciudad entera para crear una realidad en la que pueda vivir feliz para siempre con Vision. Pero Wanda no es la villana en su propia historia cuando resulta que la vecina, Agatha (Kathryn Hahn) es la bruja mala en Westview todo el tiempo.

Doctor Strange ya no es Hechicero Supremo. Su socio y amigo, Wong (interpretado por Benedict Wong), ha tenido ese título desde que Strange fue eliminado. Wong hace una aparición en esta película, donde se lo ve trabajando con el ex chico malo Abominación por un momento. Podríamos ver más de esa asociación en el Multiverso de la Locura.

Loki revela la Autoridad de Variación del Tiempo y su esfuerzo por proteger la línea de tiempo sagrada, que finalmente se destruye al final de la primera temporada, allanando el camino para el Multiverso de la Locura.

No Way Home ve a Peter Parker de Tom Holland ir al Doctor Strange en un esfuerzo por deshacer el descubrimiento público sobre su identidad secreta. Cuando Strange acepta ayudarlo realizando un hechizo que altera la realidad, las consecuencias tienen consecuencias de mayor alcance de lo que Strange imaginó originalmente.

Los trailers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness han incluido un fragmento de Patrick Stewart, presumiblemente dando voz al profesor Charles Xavier, líder de los X-Men. Es difícil decir qué versión de este personaje aparecerá en Multiverse of Madness, entonces, ¿por qué no comenzar con el primer turno de Stewart interpretando al personaje en X-Men de 2000?

Escrito por Maggie Tillman.