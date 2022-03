Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Full Monty volverá, gracias a Disney.

El estudio ha anunciado una adaptación de serie limitada de Disney+ de la comedia británica ganadora del premio BAFTA The Full Monty, casi 25 años después de que la película rompiera récords de taquilla. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la serie limitada de ocho partes, incluido el elenco, los avances y los rumores.

Aunque es cierto que se sabe poco en este momento, Pocket-lint actualizará esta guía regularmente con las últimas noticias a medida que se anuncien.

La película original, The Full Monty, se enfoca en Gaz (Robert Carlyle) quien se entera de que su esposa quiere demandarlo por los pagos de manutención infantil atrasados. Desde que perdió su trabajo recientemente, él y su amigo Dave (Mark Addy) crean su propio acto de strip-tease masculino y finalmente reclutan a cuatro hombres más, todos los cuales están dispuestos a ir al "Full Monty" (también conocido como completamente desnudo). El regreso a la pantalla chica seguirá al elenco original mientras navegan por la ciudad posindustrial de Sheffield y los sectores de salud, educación y empleo en ruinas de la sociedad. La serie será un nuevo camino a seguir donde el esfuerzo comunitario aún puede triunfar sobre la adversidad.

"Estamos encantados de volver a reunir a todos los Monty Men, ahora con un séquito caótico de hijos, nietos, mascotas y una variedad de parásitos, para ver cómo es la vida en Sheffield 25 años después", dijo el creador de la serie, Simon Beaufoy, en un comunicado de prensa. Pero, en cuanto a si habrá algún desnudo en la nueva serie de televisión, Beaufoy y Disney aún no lo han confirmado.

Sin fecha de lanzamiento a partir de marzo de 2022

Disney no ha confirmado cuándo se estrenará la serie de televisión The Full Monty.

La filmación comenzó recientemente en las ciudades británicas de Sheffield y Manchester, por lo que la fecha de lanzamiento aún está muy lejos.

La serie de televisión Full Monty se estrenará en Disney+ a nivel mundial, Star+ en América Latina y Hulu en los EE. UU.

La serie está creada, escrita y producida por Simon Beaufoy.

Está co-comisionada por Disney+, está siendo desarrollada por FX y Searchlight, y será producida por Little Island Productions. Cuenta con la producción ejecutiva de Uberto Pasolini, dirigida por Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) y Catherine Morshead (No Offence), y coescrita por Alice Nutter. Simon Lewis se desempeña como productor de la serie.

Además de reunir al guionista original ganador del Oscar Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) y al productor Uberto Pasolini (Nowhere Special), la serie de televisión The Full Monty verá el regreso del elenco original:

Robert Carlyle (Trainspotting, Érase una vez) como Gaz

Mark Addy (Game of Thrones, A Knight's Tale) como Dave

Lesley Sharp (Antes de morir, Scott y Bailey) como Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) como Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) como Horse

Steve Huison (La familia Royle, Los navegantes) como Lomper

Wim Snape (Las chicas del vaso, Gentleman Jack) como Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) como Gerald.

El programa también presentará a los hijos y nietos de los personajes principales.

Todavía no hay avances para la próxima serie de televisión. Pocket-lint los insertará aquí una vez que estén disponibles.

Para estar preparado para la nueva serie de televisión, realmente debería ver la película original, The Full Monty (1997), que está disponible para transmitir en Disney Plus en el Reino Unido y Amazon Prime Video en los EE. UU.

Escrito por Maggie Tillman.