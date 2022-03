The Mandalorian temporada 3: todo lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La tercera temporada de The Mandalorian probablemente llegará a finales de año. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la nueva temporada, incluidos los rumores del elenco y la trama, y cuándo y dónde podrá transmitirla.

Fecha de lanzamiento prevista: diciembre de 2022

TV Line afirmó que la tercera temporada de The Mandalorian se lanzará alrededor de Navidad.

Si Disney continúa lanzando episodios el miércoles, el programa podría estrenarse el 7 de diciembre, el 14 de diciembre, el 21 de diciembre o el 28 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta que las temporadas uno y dos de The Mandalorian se estrenaron en Disney+ , es seguro asumir que el servicio de transmisión de Disney albergará la tercera temporada.

Aún no hay avances de la tercera temporada de The Mandalorian. Pocket-lint los insertará aquí una vez que estén disponibles.

Pedro Pascal regresará como Din Djarin (también conocido como The Mandalorian), y Grogu (también conocido como Baby Yoda) volverá a su lado. De hecho, la reunión de Grogu con Din probablemente será un punto importante de la trama.

En El libro de Boba Fett, Baby Yoda luchó entre convertirse en Jedi o quedarse con Din, aunque eligió lo último. Por lo tanto, será interesante ver si Luke Skywalker continúa teniendo un papel en The Mandalorian. De cualquier manera, Moff Gideon sigue siendo el súper villano del programa, y el actor Giancarlo Esposito le reveló a EW que Gideon tendrá un papel más importante en la tercera temporada.

Carl Weathers también regresa como Greef Karga, un agente del Gremio de Cazarrecompensas. También ha confirmado que volverá a dirigir. Finalmente, Katee Sackhoff volverá a interpretar su papel de Bo-Katan en la tercera temporada. Ahsoka de Rosario Dawson también podría regresar, aunque tiene un próximo spin-off, y se desconoce su estado después de su cameo en The Book of Boba Fett.

En cuanto a los actores que no regresarán, Sasha Banks no regresará como Koska Reeves. Tampoco la Cara Dune de Gina Carano debido a su actividad en las redes sociales.

Por último, pero no menos importante: nuevas incorporaciones al elenco. Según The Hollywood Reporter , Christopher Lloyd, el actor de Regreso al futuro, está en la hoja de llamadas para The Mandalorian. No se han anunciado los detalles del personaje de su papel en la tercera temporada, pero se ha descrito como "protagonista invitado".

Para estar preparado para la tercera temporada de The Mandalorian, debes ver las dos primeras temporadas del programa en Disney+.

Si tiene tiempo, considere ver el programa derivado de The Mandalorian: The Book of Boba Fett . También está disponible para ver en Disney+.

Incluso puedes llevar las cosas al siguiente nivel y ver toda la franquicia de Star Wars. Pocket-lint tiene una guía detallada que detalla la línea de tiempo de Star Wars y el orden correcto para ver todas las películas y programas: Orden de Star Wars: el mejor orden para ver películas y programas.

Escrito por Maggie Tillman.