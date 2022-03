Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tanto si eres fanático de las Kardashian como si no, es difícil escapar de ellas, más aún ahora que se estrena su nuevo programa, acertadamente titulado The Kardashians.

Si está interesado en echar un vistazo detrás de la cortina y sintonizar para ver de qué se trata esta familia y por qué todos están obsesionados con ellos (o los odian), marque esta página. Pocket-lint tiene información sobre el programa de Kardashians, incluidas las tramas, la fecha de lanzamiento de la transmisión y los detalles de cómo mirar.

Keeping Up With The Kardashians disfrutó de una exitosa carrera de 20 temporadas, y la serie terminó en 2021 después de 14 años. Solo tres meses después de que las Kardashian anunciaran el final de su serie de telerrealidad, Disney reveló que firmó un acuerdo de varios años con la familia de celebridades para crear contenido exclusivamente para Hulu. El primer proyecto en llegar como resultado directo de ese trato es The Kardashians. Los avances revelan que Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall y, sí, la madre Kris están de vuelta para la nueva serie de realidad.

Las Kardashians parecen ser un poco más serias que la serie original, a menudo cómica, que mostraría a las hermanas y a su madre metiéndose en situaciones increíbles que estaban claramente escritas. Kim Kardashian incluso les dice a los espectadores en el tráiler del nuevo programa que ha estado en este juego el tiempo suficiente para saber que "tienes que ser tú mismo". ¿Es eso una pista de que la nueva serie realmente nos mostrará una mirada detrás de escena de las Kardashians, libre de momentos exagerados en el guión? Lo sabremos muy pronto.

El logline oficial de la serie dice:

"La familia que conoces y amas está aquí con una serie completamente nueva, dando un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall y Kylie traen las cámaras de vuelta para dar verdad a sus historias. De Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una fascinante historia honesta de amor y vida en el centro de atención".

Según el primer avance oficial del programa (arriba), una de las historias más importantes será Kourtney y su prometido Travis Barker confirmando que están tratando de tener un bebé. Además, veremos la reacción de la familia ante la relación de Kim con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson , incluida una mirada de primera mano sobre cómo comenzó su romance. También veremos a Kim hablar sobre la ruptura de su matrimonio con Kanye West: "Me dijo que mi carrera había terminado", dijo en un momento. Khloe, Kylie, Kendall y Jenner también hacen breves apariciones.

Parece que Tristan Thompson, Scott Disick y Rob Kardashian también aparecerán.

Fecha del primer episodio: 14 de abril de 2022

The Kardashians se lanzará con episodios semanales a partir del 14 de abril de 2022. Los nuevos episodios se emitirán el jueves.

A continuación se muestran sus opciones de transmisión en los EE. UU. y el Reino Unido.

El show de Kardashians es exclusivo de Hulu en los EE. UU. El servicio de transmisión propiedad de Disney comienza en $ 6.99 por mes para el plan con publicidad.

En el Reino Unido, puedes transmitir el programa The Kardashians en Disney+ . El servicio de transmisión insignia de Disney cuesta £ 7.99 al mes en el país.

El primer tráiler oficial está incrustado arriba. A continuación se muestra un teaser más antiguo.

Ves lo que hicimos allí?

De todos modos, para aprender correctamente quién es quién en esta familia y estar preparado para el nuevo programa, debe ver el programa OG: Keeping Up With The Kardashians (o KUWTK, para abreviar).

¿Cuál es el mejor dispositivo de transmisión para tu televisor? Nuestra principal recomendación es el Amazon Fire TV Stick 4K Max . También son excelentes el Google Chromecast con Google TV , el Roku Express 4K , el Apple TV 4K y el Amazon Fire TV Stick .

Escrito por Maggie Tillman.