(Pocket-lint) - Disney ha lanzado el primer tráiler de su próxima serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi dirigida a Disney+.

El tráiler dura poco menos de 2 minutos, lo cual es bastante largo para un adelanto, y proporciona el primer vistazo al tan esperado regreso de Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi se desarrolla 10 años después de los eventos de Star Wars: Revenge of the Sith , donde el Maestro Jedi fue al desolado planeta de Tatooine para esconderse del Imperio y cuidar de un joven Luke Skywalker.

De hecho, en el tráiler vemos a Obi-Wan cuidando a Luke. "La lucha ha terminado", dice Obi-Wan, refiriéndose al surgimiento del Imperio. "Perdimos".

El tráiler también confirma que Obi-Wan dejará a Tatooine en el programa. Vemos cazadores de Jedi conocidos como Inquisidores que persiguen a Obi-Wan. Están dirigidos por el Gran Inquisidor, un personaje de Star Wars Rebels interpretado en vivo por Rupert Friend, mientras que un Inquisidor llamado Reva (interpretado por Moses Ingram) se enfrenta al tío de Luke, Owen Lars (interpretado por Joel Edgerton).

McGregor no solo está retomando su papel de Obi-Wan, sino que Hayden Christensen está listo para regresar como Darth Vader/Anakin Skywalker. La última vez que vimos al antiguo aprendiz de Obi-Wan, lo dejaron arder en lava después de una batalla final en Revenge of the Sith. Entonces, se espera que la nueva serie de Disney+ Star Wars presente una increíble revancha entre Obi-Wan y Vader.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi debutará en Disney+ el 25 de mayo de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.