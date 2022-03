Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Inmediatamente después del anuncio de que un equipo de exploradores, por fin, descubrió los restos increíblemente bien conservados del barco de Sir Ernest Shackleton, Endurance, National Geographic ha revelado que transmitirá exclusivamente el documental.

Al estilo clásico de Nat Geo, el equipo de filmación ha estado trabajando con los exploradores desde que comenzó la expedición, y podrás verlo y transmitirlo más adelante este año.

El documental es parte de la serie Explorer de la compañía, y está siendo producido por Little Dot Studios en asociación con ABC News, y será dirigido por Natalie Hewit, la directora detrás de Antarctica: Ice Station Rescue y Greta Thunberg: A Year To Change The World. .

La expedición en sí, organizada por Falklands Maritime Heritage Trust, partió de Ciudad del Cabo el 5 de febrero de este año. El objetivo era encontrar el barco perdido hace mucho tiempo que quedó atrapado en el hielo y luego se hundió en 1915 cuando Shackleton y su equipo fueron a explorar la Antártida.

Ahora se ha descubierto, en condiciones increíbles dada su edad, y veremos el viaje del descubrimiento más adelante este año.

Dado que National Geographic es una gran parte de la oferta de Disney Plus , no sorprende que el documental esté disponible para transmitir en el popular servicio Disney Plus.

También estará disponible para ver en los propios canales de televisión de National Geographic. Entonces, si tiene acceso a ellos a través de su plan Sky o de cable, también puede verlos allí.

Además de un documental, National Geographic también producirá artículos para revistas y podcasts de entrevistas, además de toneladas de cobertura social en sus cuentas de TikTok e Instagram.

Todavía no hay una fecha exacta de cuándo estará disponible para ver. Sin embargo, el comunicado de prensa establece que estará disponible para ver desde "Otoño de 2022". Eso lo coloca en cualquier lugar entre finales de septiembre y diciembre en algún momento. Eso significa, realmente, que no hay mucho tiempo para esperar hasta que puedas ver la acción tras bambalinas de uno de los descubrimientos de naufragios más famosos de todos los tiempos.

Escrito por Cam Bunton.