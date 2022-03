Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los fanáticos que lamentan la eliminación de las múltiples series de televisión de acción en vivo de Marvel de Netflix estarán encantados de saber que todas llegarán a Disney+ en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda el miércoles 16 de marzo.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders se unirán a Agents of SHIELD en el servicio de transmisión, trayendo todaslas adaptaciones de acción en vivo de Marvel bajo una sola bandera por fin.

Estarán disponibles en la sección Marvel de Disney+ a pesar de que cada uno tiene una clasificación para adultos ("18+" en el caso de The Punisher). Por lo tanto, se recomienda a los padres que se aseguren de que los controles parentales estén configurados correctamente para evitar que los espectadores más jóvenes los encuentren por casualidad.

Los perfiles se pueden proteger con PIN y se pueden establecer límites de acceso a contenido para adultos.

Además de las series existentes, ha habido rumores durante el último año de que Disney podría estar buscando resucitar a Jessica Jones, mientras que Charlie Cox podría estar a punto de regresar como Matt Murdock/Daredevil también, aunque en apariciones especuladas en otras películas o películas. espectáculos

Esperemos que la adición de las carreras clásicas de Netflix sea una señal de que ambos son ciertos. Ya se ve muy positivo para los fanáticos de MCU en 2022, con Moon Knight también listo para comenzar en Disney + el 30 de marzo.

