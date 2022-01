Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney ha sido tímido sobre qué producción de Marvel Studios será la siguiente en llegar a su servicio de transmisión, pero si tuviéramos que adivinar, es Moon Knight.

El estudio reveló durante el Día de Disney+ a fines del año pasado que está trabajando en una serie de Moon Knight, cuyo primer tráiler llega el 17 de enero de 2022. Ahora, los informes afirman que la fecha de lanzamiento de Moon Knight es inminente, con filtraciones prominentes que sugieren que se dará a conocer junto con el tráiler oficial.

De cualquier manera, aquí está todo lo que necesita saber sobre el proyecto Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La serie de televisión de seis episodios contará la historia del sicario Marc Spector.

Salvado por los dioses egipcios cuando lo dieron por muerto en el desierto, Spector se pone el manto de Moon Knight. Tiene un trastorno de identidad disociativo y generalmente está un poco loco. En el transcurso de los cómics, la identidad de Spector cambia bastante, al igual que su historia de fondo. Por ejemplo, en algunas versiones, tiene superpoderes, actuando como el recipiente de Moon God Khonshu. Pero, en otras iteraciones, es más un mortal.

Sabemos que Oscar Isaac está programado para protagonizar a Marc Spector/Moon Knight, gracias a un primer vistazo al programa que debutó durante el Día de Disney+.

Además de Oscar Isaac, el elenco se completa con Ethan Hawke como un villano no revelado. May Calamawy también ha sido elegida para la serie. Jeremy Slater, quien trabajó en el desafortunado reinicio de Fantastic Four de Josh Trank y adaptó el drama de superhéroes The Umbrella Academy para Netflix, lidera el equipo de redacción de Moon Knight. También se informó que Mohamed Diab se desempeñará como director en el próximo proyecto.

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, pero las filtraciones e informes más recientes apuntan al 30 de marzo de 2022.

Disney ya ha revelado que la serie de televisión se estrenará en Disney+ .

Hasta ahora, Disney solo ha lanzado un tráiler del primer tráiler oficial, que está programado para estrenarse mundialmente durante el enfrentamiento NFL Super Wild Card (transmitido en Hulu/ESPN/ABC) a las 8:15 p. m. ET el 17 de enero de 2022. Eso es 1 :15 am el 18 de enero en el Reino Unido. Así que no tendrás que esperar mucho.

Hay más de dos docenas de películas y programas de Marvel Studios para ver. Es difícil decir si alguno de ellos será esencial para el nuevo programa. Pocket-lint ha reunido todo el Universo Cinematográfico de Marvel y la mejor manera de verlo aquí . Sugerimos al menos ver los nuevos programas de Disney+ o todo después de Avengers: Endgame, ya que esa película cierra la Fase Tres y ahora estamos en la Fase Cuatro con Moon Knight.

Para ver qué más llegará a Disney+ en el MCU, consulta nuestra guía: Próximos proyectos del MCU: todas las películas y programas de televisión en proceso.

Escrito por Maggie Tillman.