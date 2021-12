Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ha pasado un mes desde que Eternals se estrenó en los cines. Desafortunadamente, esa ventana se ha cerrado. Pero si perdiste la oportunidad de ver la última epopeya de Marvel en los cines, no te preocupes. Su lanzamiento "PVOD" (video premium a pedido) en Disney + está a solo unas semanas de distancia.

Dónde transmitir digitalmente: Disney +

Marvels Eternals llegará a Disney + el 12 de enero de 2022, según la cuenta oficial de Twitter de Eternals . Estará disponible para transmitir en los EE. UU., El Reino Unido y en cualquier otro lugar donde esté disponible el servicio de suscripción de video de Disney.

Eternals se estrenó por primera vez en los cines de EE. UU. El 5 de noviembre de 2021. Ganó 157 millones de dólares a nivel nacional y 228 millones de dólares a nivel internacional, para un total mundial de 385 millones de dólares. Esa es una apertura sólida durante la era posterior a la pandemia. Como referencia, otras películas recientes de Marvel, como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Venom: Let There Be Carnage, recaudaron $ 432 millones y $ 483,4 millones en todo el mundo, respectivamente.

Eternals muestra el primer vistazo hasta ahora a la línea de tiempo del Universo Cinematográfico de Marvel. Los Eternos mismos fueron creados por un Celestial para proteger a los humanos de los seres malvados conocidos como Deviants. La película presenta esta compleja raza de seres, cada uno de los cuales comparte habilidades similares o tiene una habilidad específica para ellos, ya sea supervelocidad o intelecto de genio, lo que los convierte en las personas más poderosas de la MCU.

La parte principal de la película tiene lugar en la actualidad. O, específicamente, unos ocho meses después de que los Vengadores regresaran a todos los que habían sido fotografiados. Entonces, alrededor de Spider-Man: Far From Home en la versión de MCU de 2024.

La película está dirigida por Chloe Zhao, quien ganó un premio de la Academia por Nomadland, y está protagonizada por Angelina Jolie, Selma Hayek y Richard Madden, entre otros. Hay 10 Eternos, también conocidos como seres con superpoderes, en la película que han estado protegiendo en secreto a la humanidad durante miles de años. Aquí hay un resumen de todos los Eternos presentados, más un humano que se involucra con ellos:

Sersi (Gemma Chan): Sersi tiene el poder de manipular materia no sensible. Trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres.

Ikaris (Richard Madden): Ikaris es uno de los miembros más poderosos de los Eternos. Puede volar y disparar rayos de sus ojos.

Ajak (Salma Hayek): Ajak es el líder de los Eternos. Ella tiene el poder de curar, así como la habilidad de hablar directamente con los Celestiales.

Thena (Angelina Jolie): Thena es la diosa de la guerra, con la capacidad de manifestar varias armas.

Phastos (Brian Tyree Henry): Phastos es el inventor de los Eternals, que puede ensamblar cualquier cosa con cualquier tipo de tecnología.

Kingo (Kumail Nanjiani): Kingo es un guerrero que puede manipular la energía con sus manos. También es una estrella de Bollywood.

Druig (Barry Keoghan): Druig tiene la capacidad de manipular los pensamientos de otras personas y es un rival desde hace mucho tiempo de Ikaris.

Makkari (Lauren Ridloff): Makkari tiene supervelocidad, como Flash de DC o Quicksilver de Marvel, y es el primer superhéroe sordo de MCU.

Gilgamesh (Don Lee): Lee (cuyo nombre coreano es Ma Dong-seok) usa sus puños para pelear. Es el guerrero más fuerte del grupo.

Sprite (Lia McHugh): Sprite parece una niña y usa ilusiones para confundir a sus enemigos y aliados, al igual que el dios tramposo Loki.

Sprite parece una niña y usa ilusiones para confundir a sus enemigos y aliados, al igual que el dios tramposo Loki. Dane Whitman (Kit Harrington): Whitman es un humano que trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres junto a Sersi.

Aquí hay una selección de avances oficiales de Eternals y miradas internas en YouTube:

Eternos de Marvel Studios | Tráiler final

Eternos de Marvel Studios | Avance oficial

Featurette "Visionario" | Eternos de Marvel Studios

Reportaje "Presentando Los Eternos" | Eternos de Marvel Studios

Featurette "In The Beginning" | Eternos de Marvel Studios

