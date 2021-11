Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - A pesar de que la siguiente fase de las películas de Marvel ya está en marcha, Tom Holland no colgará su traje de Spidey en el corto plazo.

Spider-Man: No Way Home está destinado a servir como final de la trilogía actual de las películas de Marvel Cinematic Universe Spider-Man, pero la versión de Holland del web-slinger aún no se ha firmado. La productora de Sony, Amy Pascal, confirmó a Fandango que regresará para una nueva trilogía de películas de Spider-Man ambientadas en el MCU.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel - [esta no es] la última película de Spider-Man", dijo Pascal. "Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres".

Pascal agregó: "Esta no es la última de nuestras películas de MCU ... Marvel y Sony seguirán juntos como socios".

A diferencia de la mayoría de los otros superhéroes de Marvel, los derechos de Spider-Man, así como sus villanos, son propiedad de Sony. Pero un acuerdo de 2015 entre Sony y Marvel Studios ha permitido que el personaje se integre en la MCU. Sin embargo, ha habido algunas rarezas sobre el trato, como que Homecoming y Far From Home no están disponibles en Disney + junto con otras películas de MCU.

Aún así, es un momento emocionante para los fanáticos saber que Sony y Marvel planean seguir haciendo películas juntos y que Holanda regresará.

