Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney + Day está casi sobre nosotros, y Disney está entusiasmando a los fanáticos con una serie de promociones de una semana.

Entre las ofertas: un gran descuento en Disney +.

A partir del lunes 8 de noviembre de 2021 y hasta el 14 de noviembre de 2021, puede obtener una suscripción a Disney + por $ 1.99 / £ 1.99 . La oferta por tiempo limitado está disponible para suscriptores recurrentes nuevos y elegibles. Aunque solo funciona durante un mes, está disponible en EE. UU., Reino Unido y varios otros países.

Como referencia, una suscripción a Disney + generalmente cuesta $ 7,99 por un mes en los EE. UU. Entonces, eso es un ahorro del 75 por ciento. Nada mal, ¿verdad?

Para ver si califica, visite el nuevo centro de Disney + en disneyplus.com/disneyplusday . Allí, puede registrarse y obtener detalles sobre otros eventos, ofertas y estrenos de contenido nuevo de Disney + Day. Por ejemplo, Shang-Chi y The Legend of the Ten Ring están programados para estrenarse, al igual que el reinicio de Home Sweet Home Alone.

También: línea de tiempo de MCU: el orden para ver todas las películas de Marvel

Así que asegúrese de marcar sus calendarios. Disney + Day se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2021. Está destinado a celebrar el segundo aniversario del lanzamiento del servicio de transmisión de Disney. Para obtener más información sobre Disney + y lo que puede ver en el servicio de transmisión, consulte la guía de Pocket-lint aquí.