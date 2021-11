¿Qué es IMAX Enhanced y qué películas de Disney + lo admiten?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney ha anunciado un modo "IMAX mejorado" para Disney + .

Básicamente, está lanzando una relación de aspecto expandida IMAX para un conjunto selecto de películas. IMAX y DTS trabajaron con Disney para llevar la nueva experiencia a la plataforma de transmisión Disney +. De hecho, es el primer servicio de transmisión que tiene acceso a IMAX Enhanced, comenzando con 13 películas. Pero también llegará a otros lugares.

Bueno, comencemos primero con IMAX. Es una marca de entretenimiento muy conocida que intenta crear una experiencia cinematográfica premium, prometiendo un cierto nivel de calidad de un sistema patentado de cámaras, películas, proyectores y cines de pantalla grande de alta resolución. IMAX utiliza tradicionalmente un formato de 1,43: 1.

En cuanto a IMAX Enhanced, que se lanza en Disney + el 12 de noviembre de 2021, es una marca nueva para obtener la experiencia IMAX en su propio hogar.

IMAX Enhanced utiliza una nueva relación de aspecto ampliada IMAX de 1,90: 1, que se acerca más a la relación 16: 9 del televisor de su sala de estar. La idea es que, con IMAX Enhanced, puede ver una película como el director y el director de fotografía originalmente pretendían presentarla al público en los cines IMAX.

Por ejemplo, las películas de Marvel se presentan típicamente en proporciones de aspecto más amplias y en formato de pantalla ancha. Pero algunos de ellos cuentan con secuencias de 1.90: 1 que fueron capturadas con cámaras con certificación IMAX para una imagen más alta en cines IMAX. Black Widow tiene 22 minutos de metraje con relación de aspecto expandido IMAX.

Algunas películas de Marvel, como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, incluso se filmaron en su totalidad en el formato de relación de aspecto expandido IMAX.

Estas diversas películas y secuencias ahora llenarán más de la pantalla de su televisor cuando se transmitan a través del modo IMAX Enhanced de Disney +. ¿El resultado? Barras negras más pequeñas. La nueva experiencia incluso incluirá "sonido de firma IMAX envolvente de DTS", pero no en el lanzamiento. Viene en el futuro.

El contenido IMAX Enhanced se está implementando en Disney + y otras plataformas de transmisión, así como en discos Ultra HD Blu-ray en EE. UU., Europa, China y Japón.

A partir del 12 de noviembre de 2021, todos los suscriptores de Disney + en todo el mundo pueden experimentar IMAX Enhanced en 13 títulos de Marvel que cuentan con la relación de aspecto expandida de IMAX. Todo lo que necesitas hacer es encontrar la película en Disney + y luego presionar reproducir.

. @IMAX Enhanced llegará a #DisneyPlus en #DisneyPlusDay significa:



una experiencia de visualización más inmersiva en casa

un mayor sentido de escala

una nueva forma de experimentar tus favoritos de MCU

#IMAXonDisneyPlus - Disney + (@disneyplus) 8 de noviembre de 2021

La lista de películas de Disney + que admiten IMAX Enhanced es la siguiente:

Ant-Man y la avispa

Vengadores Juego Final

Vengadores: guerra infinita

Pantera negra

Viuda negra

Capitán América: Guerra Civil

Capitán Marvel

Doctor extraño

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Hombre de Acero

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Thor: Ragnarok

Nota: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings también hará su debut en Disney + Day, que es el mismo día en que se lanzan IMAX Enhanced.

squirrel_widget_187869

Disney + es el primer socio de lanzamiento en los EE. UU. Pero IMAX dijo que la nueva experiencia llegará a más opciones de transmisión a nivel mundial:

Sony Bravia Core en EE. UU., Canadá, Europa, América Latina y Asia

Rakuten TV en Europa

Tencent e iQiyi en China

Tsutaya en Japón.

Además de 13 películas de Marvel, la colección IMAX Enhanced se está expandiendo para incluir Spider-Man: Far From Home de Sony Pictures Entertainment, Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life; así como Terminator: Dark Fate, Transformers: The Last Knight, Top Gun de Paramount Pictures y más.

Puede ver la lista completa de contenido mejorado IMAX aquí.

Los dispositivos con certificación IMAX Enhanced están disponibles actualmente en los EE. UU., Europa, China y Japón, con más lanzamientos en todo el mundo.

Si bien no necesita un dispositivo certificado IMAX Enhanced para acceder al contexto IMAX Enhanced, IMAX dijo que ha identificado un subconjunto de televisores, proyectores, parlantes y receptores AV que todos "cumplen con estrictos estándares de rendimiento en el modo de visualización, resolución, color y brillo. , contraste y fidelidad sonora ". Eso significa que, idealmente, con cualquiera de estos dispositivos certificados, estará completamente optimizado y preparado para aprovechar al máximo la tecnología visual y de audio de IMAX.

Puede ver la lista completa de dispositivos certificados IMAX Enhanced aquí.

Consulte la página de preguntas frecuentes mejoradas de I MAX para obtener más detalles