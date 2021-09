Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney ha anunciado una fecha de lanzamiento para The Book of Boba Fett, un nuevo programa de Star Wars sobre el legendario cazarrecompensas. Se estrenará en el servicio de transmisión de Disney + el 29 de diciembre de 2021.

Una escena posterior a los créditos durante el final de la temporada dos de The Mandalorian reveló en diciembre pasado que se estaba preparando una serie derivada de Boba Fett. En ese momento, Disney dijo que el programa se estrenaría en diciembre de 2021. Ahora, proporciona una fecha oficial. Al igual que The Mandalorian, The Book of Boba Fett se podrá ver gratis, además del costo de suscribirse a Disney +. (Para obtener más información sobre cuánto cuesta el servicio, consulte la guía Disney + de Pocket-lint ).

Disney describe El libro de Boba Fett como una aventura "emocionante": una en la que Boba Fett y el mercenario Fennec Shand navegan por "el inframundo de la Galaxia" y "regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que una vez gobernó Jabba el Hutt y su sindicato del crimen ".

Aparte de eso, poco más se sabe. Disney aún tiene que lanzar un avance, aunque es probable que llegue pronto, ya que se anunció una fecha de estreno.

Tenga en cuenta que varios otros programas de Star Wars están llegando a Disney +, incluida una serie completamente centrada en Obi-Wan Kenobi.