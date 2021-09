Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Walt Disney Company organizará su primera celebración de Disney + este noviembre, con un Día especial de Disney + para debutar nuevos lanzamientos de contenido y adelantos.

Tendrá lugar el viernes 12 de noviembre de 2021, y todos los suscriptores de Disney + serán recompensados por su apoyo continuo.

Las grandes caídas de contenido incluyen el estreno en streaming de la película de Marvel, Shang-Chi y The Legend of The Ten Rings. Jungle Cruise, protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, estará disponible para todos los suscriptores. Y, el reinicio / secuela de Home Alone, Home Sweet Home Alone, aparecerá en la plataforma para la temporada navideña.

Ese día también debutarán nuevos one-shots y series de televisión, incluido Olaf Presents, una nueva selección de cortos con el adorable muñeco de nieve de Frozen. La temporada 2 de El mundo según Jeff Goldblum también comenzará, al igual que Dopesick, protagonizado por Michael Keaton.

Habrá una gran cantidad de adelantos y anuncios durante el día de celebración de los fanáticos, con nuevos avances, primeros looks, noticias de última hora, clips exclusivos y más.

También en Disney + Day, el servicio ampliará su alcance a Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong.

"El Día inaugural de Disney + será una celebración a gran escala de nuestros suscriptores en toda la empresa", dijo el CEO de Disney , Bob Chapek.

"Este día de agradecimiento da vida a nuestra misión de entretener, informar e inspirar a los fanáticos y las familias de todo el mundo a través del poder de una narración incomparable, y se convertirá en un evento anual que se amplificará en todos nuestros negocios globales".

Una suscripción a Disney + cuesta £ 7.99 / $ 7.99 / € 8.99 por mes o £ 79.90 / $ 79.99 / € 89.90 por año.

