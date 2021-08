Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tras la filtración del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home durante el fin de semana, Sony ha enviado el video oficial a YouTube.

Tenga en cuenta que esta es la tercera película de Spider-Man de Marvel. Ve el regreso de las estrellas de las dos películas anteriores, incluidos Tom Holland y Zendaya como Peter Parker y Mary Jane, respectivamente. Es una de las películas más esperadas de los años, con varios rumores en línea que especulan sobre quién más podría aparecer en la producción de gran presupuesto, como los ex actores de Spider-Man Toby Maguire y Andrew Garfield.

Si bien el avance no muestra a ninguno de esos dos antiguos Spideys, no decepciona. Continúa donde terminó Spider-Man: Far From Home de 2019, con la identidad de Peter Parker revelada al mundo. Esto lleva a Parker a romper la realidad con la ayuda de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. Parece que la locura del multiverso, en el que se sumergió el programa Loki, jugará un papel importante en esta próxima entrega de Marvel.

El tráiler también muestra el regreso del Doctor Otto Octavius de Alfred Molina de Spider-Man 2 de 2004. Incluso vemos una bomba verde rodando en un marco separado, posiblemente insinuando el regreso de Green Goblin de Willem Dafoe de la primera película de Spider-Man en 2002. Diablos, parece que él también se ríe mientras rueda la bomba.

La trama de la película seguramente hará comparaciones con el éxito animado de 2019, Into the Spiderverse. Pero los fanáticos de los cómics también pueden reconocer que No Way Home se está preparando para ver potencialmente la formación de los seis siniestros, un grupo de villanos que odian a Spider-Man por una razón u otra.

¿Lo que acaba de suceder? Mira el avance oficial de #SpiderManNoWayHome , exclusivamente en los cines el 17 de diciembre. Pic.twitter.com/gitbLCniOd - Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 de agosto de 2021

¿Todos entusiasmados por ver el avance y anhelar algo de acción de lanzar una telaraña? Spider-Man: No Way Home está programado para llegar a los cines el 17 de diciembre de 2021, así que consulte nuestro pedido de relojes Spider-Man aquí para ver dónde se ubicará en la línea de tiempo.

También tenemos un pedido de reloj MCU aquí. Por último, consulte nuestra próxima guía de películas de Marvel para ver qué más viene en Marvel Cinematic Universe.

squirrel_widget_187869