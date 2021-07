Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Marvel reveló recientemente cuándo debutará su tan esperado programa de televisión Hawkeye en el servicio de transmisión Disney +.

A partir del 24 de noviembre de 2021, será el quinto programa de Disney + en expandir Marvel Cinematic Universe. Junto a este anuncio de la fecha de lanzamiento, Disney compartió la primera imagen oficial del programa. Tiene a Clint Barton de Jeremy Renner de pie frente a Kate Bishop de Hailee Steinfeld, también conocida como la nueva Hawkeye.

Renner hizo su debut como Barton, o Hawkeye, en Thor de 2011. Desde entonces, Hawkeye ha aparecido en cinco películas de MCU. El personaje tiene la costumbre de ser críticamente importante en la trama de muchas películas de Los Vengadores. Hailee Steinfeld, sin embargo, recién ahora está haciendo su debut a través de la nueva serie en Disney +. En los cómics, el personaje es salvado por Hawkeye cuando era una niña, y ella comienza a entrenar para emular al famoso arquero y sus habilidades.

Dado que Hawkeye es la próxima serie de Marvel TV de acción en vivo que debutará en Disney +, pensamos que es un buen momento para ponernos al día con el superhéroe titular. Pero en lugar de ver más de dos docenas de películas y varios programas, tal vez considere usar nuestra lista de películas y programas que probablemente sean más importantes para Hawkeye.

NOTA: Vaya a la parte inferior para obtener una versión con viñetas de esta guía para omitir los spoilers.

Comencemos con la película que ve a Hawkeye ingresar al MCU. También sirve como introducción para Thor, Loki y todo Asgard, por supuesto, así que no esperes una tonelada de Hawkeye a lo largo de la película. Sin embargo, verá sus comienzos tempranos, como cuando trabaja para Shield y protege el martillo de Thor, Mjolnir.

Esta es la primera película en la que Hawkeye comienza a robar escenas de los héroes de peso pesado.

Vemos un lado un poco más formidable del personaje al principio cuando lo ponen bajo el control de Loki y casi dispara al Helicarrier con su arco y flecha. La cámara que sigue sus flechas proporciona algunas de las mejores tomas durante la batalla por Nueva York. Más importante aún, para la futura serie Hawkeye, Los Vengadores revela la conexión especial entre Clint Barton de Renner y Natasha Romanov de Scarlett Johannsson.

Age of Ultron ofrece a los espectadores una gran cantidad de historia de fondo para Clint Barton de Renner. Cuando no está vengando, vive una vida bastante normal en casa, con una esposa y tres hijos. Hawkeye también tiene un papel muy importante en ayudar a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a convertirse en Avenger. También hay mucho humor alegre, como cuando Hawkeye se burla de sí mismo por usar un arco y una flecha en las peleas contra robots superinteligentes.

En Captain America: Civil War, los Vengadores se separan y toman partido. Esto enfrenta momentáneamente a Black Widow y Hawkeye entre sí, ya que toman lados opuestos. Natasha va con Iron Man, y Barton, que sale de su retiro, se pone del lado del Capitán América. Finalmente, ambos terminan ayudando a Cap, lo que lleva a que Barton sea encarcelado en una cárcel de superhéroes conocida como The Raft. Pero aparece al final de la película.

Hawkeye, sorprendentemente, no apareció en Avengers: Infinity War de 2017. Pero la escena inicial de Endgame revela una barbacoa de la familia Hawkeye. Desafortunadamente, está estropeado por el chasquido de Thano, dejando a Barton totalmente solo. Luego, Barton pasa la brecha de cinco años en la película como un justiciero asesino para matar a cualquiera que considere indigno de haber sobrevivido al chasquido. Natasha lo saca de su ola de asesinatos, con la esperanza de recuperar a su familia.

La pareja va a Vormir juntos para recuperar la Piedra del Alma. Es seguro asumir que los eventos que sucedieron en Vormir estarán directamente relacionados con la nueva serie de televisión.

Si bien Hawkeye no apareció en The Falcon y The Winter Soldier, sí muestra el debut de otro personaje, Contessa Valentina Allegra de Fontaine de Julia Louis-Dreyfus, a quien podríamos ver más de la nueva serie Hawkeye. Eso es porque habla de Hawkeye en la escena de los créditos finales de nuestra próxima película.

Black Widow sirve como un canto de cisne para Natasha Romanov de Scarlett Johansson.

Si bien la película en realidad no presenta el ojo de halcón de Renner, está llena de referencias al pasado suyo y de Natasha en Budapest. Sin embargo, la escena de los créditos finales es la conexión más importante con la nueva serie de Hawkeye, ya que muestra que Allegra De Fontaine de Louis-Dreyfus se acerca a la hermana de Natasha, Yolanda (Florence Pugh), con una oferta para acabar con el hombre "responsable" de la muerte de su hermana. Luego le muestra a Yolanda una foto de Hawkeye.

Esta recomendación puede ser una pequeña sorpresa para algunos, pero es probable que la MCU agregue algunos de los personajes de la serie de programas de Marvel de Netflix a futuros proyectos de MCU, incluidos Daredevil de Charlie Cox, Punisher de Jon Berenthal y Jessica Jones de Krysten Ritter. Se espera que ninguno de ellos esté en Hawkeye, específicamente, pero los rumores apuntan a que el villano de Daredevil de Netflix, Wilson Fisk de Vincent DOnofrio, hará acto de presencia.

Vale la pena ver la serie por si acaso, ya que Fisk de DOnofrio podría ser uno de los villanos más brutales que jamás haya aparecido en el MCU.

Esta es la misma guía que la anterior, solo con viñetas en forma de lista y sin spoilers:

Thor (2011 - película)

Los Vengadores (2012 - película)

Avengers: Age of Ultron (2015 - película)

Capitán América: Civil War (2016 - película)

Avengers: Endgame (2019 - película)

El halcón y el soldado de invierno (2021 - programa de televisión en Disney +)

Black Widow (2021 - película)

Daredevil (2015 a 2018 - programa de televisión)

