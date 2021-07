Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Un deepfake reciente de Star Wars en YouTube fue tan bueno que Lucasfilm contrató al talento detrás del video VFX.

Alerta de spoiler: el final de la temporada 2 de The Mandalorian en Disney + vio a un Jedi llegar para llevarse a Grogu (también conocido como Baby Yoda). Pero no cualquier Jedi: un joven Luke Skywalker. Sin embargo, algunos espectadores no quedaron impresionados por los efectos visuales. Decidido a corregir los últimos minutos del programa y reducir la edad de Mark Hamill de una manera más relajada, un YouTuber conocido como Shamook publicó un deepfake en diciembre que ha obtenido casi tres millones de visitas.

El trabajo de Shamook es tan convincente que le valió un nuevo trabajo en la división de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light and Magic.

"Como algunos de ustedes ya saben, me uní a ILM / Lucasfilms hace unos meses y no he tenido tiempo de trabajar en ningún contenido nuevo de YouTube", escribió Shamook en los comentarios de un video reciente. "Ahora que me he adaptado a mi trabajo, las cargas deberían comenzar a aumentar de nuevo. Seguirán siendo lentas, pero con suerte no con meses de diferencia".

Lucasfilm confirmó al nuevo empleado y le dijo a IndieWire : "[Industrial Light and Magic] siempre está buscando artistas talentosos y, de hecho, han contratado al artista que se conoce como la persona en línea Shamook. En otro comentario en YouTube, Shamook reveló su nuevo trabajo el título es un "Artista senior de captura facial".

Los videos de deepfake usan inteligencia artificial para que parezca que alguien está haciendo o diciendo algo que nunca hizo. Pocket-lint tiene una guía que detalla cómo funciona la tecnología. En una declaración a los medios de comunicación, Lucasfilm dijo que ILM ha estado invirtiendo tanto en aprendizaje automático como en inteligencia artificial en los últimos años para "producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver el impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología".