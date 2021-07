Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La próxima serie de televisión Disney + de Marvel acaba de tener una fecha de lanzamiento oficial.

Con WandaVision y The Falcon y The Winter Soldier ya terminados, y Loki pronto llegará a su fin, probablemente se esté preguntando: ¿Qué sigue para Marvel Cinematic Universe, particularmente en Disney + ? Bueno, hay buenas noticias. Disney ha anunciado una nueva serie de televisión llamada What If ...? se lanzará en su plataforma de transmisión el 11 de agosto de 2021. Será la cuarta serie de MCU en debutar en Disney +, pero será la primera animada. Está basado en los cómics del mismo nombre.

Cada episodio se centrará en una pregunta diferente, revelando una versión alternativa del MCU. Sabemos que dos episodios preguntarán: ¿Qué pasaría si Peggy Carter obtuviera el suero de súper soldado en lugar de Steve Rogers, y si Yondu secuestró a TChalla en lugar de Peter Quill? Jeffrey Wright narrará como Uatu, también conocido como el Vigilante.

La primera temporada tendrá 10 episodios, y los nuevos episodios se estrenarán todos los miércoles. El presidente de Marvel, Kevin Feige, incluso reveló en una entrevista con Buzzfeed que su compañía ya está trabajando en una segunda temporada de 10 episodios. El momento de la nueva serie tiene sentido para Disney +, ya que llenará el vacío entre la primera ronda de programas de televisión de MCU (con Loki concluyendo el 14 de julio de 2021) y el estreno de Hawkeye y Ms.Marvel en algún momento de este otoño.

Junto con la fecha de lanzamiento de agosto, Marvel dio a conocer un nuevo tráiler de What If ...? Serie de televisión animada.

Si bien el programa trae de vuelta a dos docenas de actores de las películas principales de MCU para expresar versiones animadas de sus personajes, el último avance revela que hay una nueva voz para Tony Stark. En otras palabras, Robert Downey Jr no expresará su personaje de las películas. El tráiler también muestra una historia de origen alternativo para Tony, cuando conoce al villano de Black Panther, Erik Killmonger, quien tiene la voz del actor original Michael B Jordan. Echa un vistazo al nuevo tráiler de arriba.

