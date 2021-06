Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aunque HBO Max y Paramount + y otros están comenzando a ofrecer planes con publicidad más baratos, no espere que Disney + haga lo mismo.

Mientras hablaba en la 23a Conferencia Anual de Comunicaciones de Credit Suisse , el CEO de Disney, Bob Chapek, respondió una pregunta de un moderador y otros sobre si el servicio de transmisión de Disney + planeaba presentar un plan con publicidad en el futuro. No descartó la posibilidad para siempre, pero también indicó que no está actualmente en proceso.

“Siempre estamos reevaluando cómo llegamos al mercado en todo el mundo, pero ahora no tenemos esos planes para hacerlo. Estamos contentos con los modelos que tenemos ahora ”, dijo Chapek. “No nos limitaremos y diremos no a nada. Pero en este momento, no tenemos esos planes para eso ".

Chapek señaló que Disney + también se lanzó a un precio "muy atractivo".

Disney +, por supuesto, recientemente subió sus tarifas $ 1 por mes , y sin duda se volverá más costoso con el tiempo, al igual que Netflix lo ha hecho en los últimos años. Pero Chapek dijo que Disney no ha visto una caída en el número de suscripciones y está planeando agresivamente agregar montones de contenido nuevo en los últimos años para justificar su precio.

A menos que suceda algo drástico y Disney + comience a provocar una hemorragia en los usuarios en algún momento, dudamos que sea necesario introducir un nivel de anuncios para mantener a los suscriptores enganchados.

Escrito por Maggie Tillman.