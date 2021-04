Capitán América 4: fecha de lanzamiento, elenco, avances y rumores

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Capitán América vuelve a la pantalla grande.

Tras la conclusión de The Falcon y The Winter Soldier de Disney +, se informó que Marvel está trabajando en una nueva película en solitario del Capitán América. Tentativamente llamado Capitán América 4, se espera que continúe donde lo dejó la serie de televisión, con Sam Wilson de Anthony Mackie como el nuevo Capitán América.

Por supuesto, ese programa dejó muchas preguntas sin respuesta, que podrían ser fundamentales para la trama de una nueva película. También hay otro actor del que se rumorea que retomará su antiguo trabajo como Steve Rogers para algunas películas futuras de Marvel: Chris Evans. Aquí está todo lo que sabemos sobre la cuarta película del Capitán América de Marvel.

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La gran pregunta que la mayoría de la gente probablemente tuvo cuando escucharon que se estaba preparando una película de Capitán América 4 fue: ¿Quién interpretará al Capitán América?

Ya se ha informado que la película se centrará en Sam Wilson de Mackie como la nueva gorra, pero eso no significa que los fanáticos de Steve Rogers de Chris Evan deban estar decepcionados, ya que se informa que hay otro proyecto de Marvel en proceso que verá el regreso de Evans como Steve Rogers. Todavía no nos sorprendería ver a Rogers hacer un pequeño cameo en Capitán América 4. Incluso podríamos aprender más sobre su decisión de permanecer en una línea de tiempo separada al final de Endgame.

Vimos a John Walker de Wyatt Russell hacer su debut en The Falcon y The Winter Soldier . Alerta de spoiler: se dobló bajo la presión de ser el nuevo Capitán América y tomó un suero de súper soldado que pareció volverlo un poco loco. La serie terminó con Walker siendo nombrado su título de cómic, Agente estadounidense, por Valentina Allegra De Fontaine (interpretada por Julia Louis-Dreyfus), por lo que tendría sentido que ese punto de la trama continúe en la nueva película.

Julia Louis-Dreyfus hizo su debut en Marvel Cinematic Universe como Valentina en The Falcon y The Winter Soldier.

Sabemos que se supone que su personaje también hará otra aparición en Black Widow . Es muy posible que estas apariciones la lleven a interpretar a una gran malvada en algún otro lugar de la MCU. Además, la historia de Valentina como personaje de un cómic apunta a que posiblemente aparezca en la primera película en solitario de Sam Wilson como Capitán América. En los cómics, Valentina es una agente de Shield que eventualmente se convierte en una de las líderes de Hydra, conocida como Madame Hydra.

Aún no ha habido confirmación, pero asumimos que Bucky Barnes de Sebastian Stan también estará en la nueva película. La relación entre Bucky y Sam fue una de las mejores partes de la serie The Falcon y The Winter Soldier, por lo que esperaríamos que Marvel quisiera continuar eso en Capitán América 4.

La conclusión de The Falcon y The Winter Soldier, por supuesto, presentó una de las escenas clásicas de créditos finales de MCU.

En él, vemos a Sharon Carter de Emily VanCamp recibir un perdón y una oferta para regresar a su trabajo en Shield. Pero, alerta de spoiler, antes de que terminara la escena, hizo una llamada a alguien sobre la venta de hardware militar avanzado al que tendrá acceso en su trabajo en el Shield. El papel de Sam en conseguir el perdón de Sharon sin duda la convertiría en una antagonista en la nueva película del Capitán América, por lo que no sería sorprendente verla aparecer.

Aunque, su plan de vender hardware militar ultrasecreto nos hace pensar que podríamos volver a verla en la próxima serie de Disney + Armor Wars, que hará que la tecnología de Tony Stark termine en manos de las personas equivocadas.

La nueva película acaba de ser anunciada, por lo que no hay muchas noticias sobre el reparto.

Anthony Mackie y Sebastian Stan probablemente regresarán como sus personajes, Sam Wilson y Bucky Barnes. Además de eso, el escritor y productor ejecutivo detrás de The Falcon y The Winter Soldier, Malcolm Spellman, está trabajando en un guión para la nueva película.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento para Capitán América 4, pero sabemos que probablemente falten unos años al menos. Teniendo en cuenta que la película se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y Marvel tiene un calendario lleno de lanzamientos , no esperaríamos ver al nuevo Capitán América en los cines hasta 2024.

Todavía no hay avances de Capitán América 4.

Consulte nuestra guía de observación en todo el MCU para ver dónde podría ubicarse esta película entre todas las demás películas y programas de Marvel hasta la fecha.

Escrito por Maggie Tillman.