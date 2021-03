Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La fecha de lanzamiento de Black Widow se retrasó recientemente . Pero no todo son malas noticias. Marvel finalmente decidió darle a la película un lanzamiento doble, y está programado para llegar tanto a los cines como a Disney + el 9 de julio de 2021. Estamos bastante seguros de que no habrá más retrasos ahora.

Scarlett Johansson regresará como Natasha Romanoff. Ella está investigando su pasado antes de que Thano llegara a la Tierra, lo que significa que los espectadores podrán ver sus orígenes en el programa de entrenamiento de asesinos / espías soviético conocido como la Sala Roja. Si no tiene idea de lo que estamos hablando, tal vez se ponga al día con Black Widow viendo todas las películas y programas de Marvel que podrían estar conectados con su película independiente.

Aquí está nuestra lista de todo lo que necesita ver antes del lanzamiento de Black Widow este verano. La lista incluye ocho películas y un programa. Disfrutar.

NOTA: Vaya a la parte inferior para obtener una versión con viñetas de esta guía para omitir los spoilers.

Iron Man 2 ve el debut de Scarlett Johannson como Natasha Romanoff, también conocida como la Viuda Negra. Bajo las órdenes de Nick Fury (Samuel L Jackson), se infiltra como la nueva secretaria de Tony Stark (Robert Downey Jr) para observar si Iron Man encajaría bien con los Vengadores. Por supuesto, se ve arrastrada a ayudar a detener a Ivan Vanko (Mickey Rourke) con su propio ejército de drones Iron Men.

El equipo de superhéroes definitivo ve a Natasha ayudando a salvar Nueva York con los Vengadores. Al igual que las otras películas de Los Vengadores, la película pasa bastante tiempo explorando el personaje de Natalie, con ella ayudando a Bruce Banner (Mark Ruffalo) a convertirse en Hulk mientras también intenta salvar a su amigo más cercano, Clint Barton (Jeremy Renner). También incluye una de sus mejores escenas en todo el MCU: su interrogatorio a Loki.

Capitán América: Soldado de invierno ve a Natasha negociar trabajando con Iron Man por trabajar con el Capitán América.

Después de que Nick Fury recibe un disparo y se presume que está muerto, Natasha y Steve Rogers (Chris Evans) deben huir de la organización para la que trabajan, Shield, para evitar que arme un sistema de defensa que matará a cualquiera que considere una amenaza. Un punto importante de la trama del final de esta película ve a Natasha filtrando todos los archivos secretos de Shield en la web. Si bien esto expone el siniestro plan de la organización, también revela a todo el mundo las partes menos sabrosas del pasado de Black Widow, que podrían ser una parte importante de la nueva película en solitario.

Esta película establece Capitán América: Civil War al ver a Tony Stark fracturar a los Vengadores cuando crea la IA demoníaca Ultron que está empeñada en destruir a toda la humanidad en un esfuerzo por evitar que se mate a sí misma. Sin embargo, la película presenta una tonelada de Black Widow.

Su trama en la película gira principalmente en torno a un vínculo creciente entre ella y Bruce Banner. Sin embargo, esa trama prácticamente termina cuando Hulk usa el jet de los Vengadores para volar al espacio durante años al final de la película. Se supone que la película en solitario de Black Widow está ambientada mientras Hulk está luchando como gladiador en Sakaar, por lo que no pensamos que todo eso debería relacionarse demasiado con la nueva película en solitario.

Natasha sirve como punto de inflexión para la división entre los Vengadores en Capitán América: Guerra Civil.

Tras la creación de Tony de un robot que casi acabó con la humanidad, se introducen los Acuerdos de Sokovia, con la idea de que esto ayudará a que los superhéroes supervisen y mejoren la responsabilidad (en la mente de Tony). El Capitán América ve los Acuerdos como otra versión de la jerarquía del Escudo que fue infectada con Hydra. Nat inicialmente se pone del lado de Tony Stark, de forma algo sorprendente, pero en un momento crítico, cambia de bando y ayuda a Steve Rogers a escapar para continuar con su propia misión.

Esta película podría ser la más importante para volver a ver porque Black Widow se encuentra entre esta película y la siguiente entrada en nuestra lista.

Infinity War ve a los Vengadores finalmente enfrentarse a Thanos.

En la apertura de la película, vemos que Natasha está con el grupo de Vengadores del Capitán América, quienes están escondidos por negarse a firmar los Acuerdos de Sokovia. Dado que el período de tiempo entre estas dos últimas películas parece superponerse con Natasha huyendo junto a Steve Rogers, pudimos echar un último vistazo al trasero de Estados Unidos con un cameo de Chris Evan en Black Widow.

Endgame ve a Natasha morir para que su mejor amigo Clint Barton no tenga que sacrificarse. Si bien eso es lo que la mayoría de la gente recuerda sobre Black Widow en Endgame, la película muestra que su personaje también cierra el círculo, ya que ahora es la líder de los Vengadores que intenta restablecer algún tipo de orden después del chasquido de Thano. No sabemos completamente qué le sucede a alguien cuando se sacrifica por la piedra del alma, pero tal vez lo averigüemos en Black Widow.

Natasha no aparece en esta serie (al menos no todavía, de todos modos), pero no nos sorprendería ver un hilo común entre esta serie y la próxima película en forma de suero de súper soldado. La serie aún no ha terminado, pero desde el principio, Bucky y Sam están investigando la aparición de personas con superfuerza. El suero que les dio fuerza puede tener algunas conexiones con la antigua Unión Soviética.

No sabemos todos ustedes, pero el próximo villano de Black Widow, Taskmaster, nos parece bastante fuerte.

La segunda película de Spider-Man no presenta a Natasha, pero la escena posterior al crédito revela que Nick Fury está realmente en el espacio, y la persona que pensamos que era Fury es el Skrull que cambia de forma conocido como Talos. Esto nos hace esperar más respuestas en la próxima película de Black Widow. Puede que no sea probable, pero dependiendo de cuándo Talos y Fury cambiaron de lugar, Black Widow podría ser el único personaje que lo captaría.

Esta es la misma guía que la anterior, solo con viñetas en forma de lista y sin spoilers:

Iron Man 2 (2010 - película)

Los Vengadores (2012 - película)

Capitán América: Soldado de invierno (2014 - película)

Avengers: Age of Ultron (2015 - película)

Capitán América: Civil War (2016 - película)

Avengers: Infinity War (2018 - película)

Avengers: Endgame (2019 - película)

El halcón y el soldado de invierno (2021 - serie Disney +)

Spider-Man: Lejos de casa (2019 - película)

Escrito por Maggie Tillman.