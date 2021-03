Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney agregará una gran cantidad de contenido poco común de Star Wars a su servicio Disney + en abril.

Varios programas y películas favoritos de los fanáticos estarán disponibles en la plataforma, incluidas las dos películas Ewok, Caravan of Courage y The Battle For Endor.

También habrá un corto animado, The Story of the Faithful Wookie, que solo apareció anteriormente como un extra en la caja de Blu-ray de The Complete Star Wars Saga.

Otras adiciones incluyen Star Wars: Clone Wars, la serie animada de principios de la década de 2000 que se mostró por primera vez en Cartoon Network, y Star Wars: Ewoks, el raro programa animado de la década de 1980.

Todo este contenido estará disponible a partir del viernes 2 de abril.

La cantidad de contenido en Disney + ha crecido significativamente en los últimos tiempos, especialmente en Europa y las otras regiones que tienen Star en Disney + .

The Falcon and the Winter Soldier también debutará este viernes 19 de abril. La serie Marvel presenta las hazañas en curso de Sam Wilson (The Falcon) de Anthony Mackie y Bucky Barnes (The Winter Soldier) de Sebastian Stan.

Es la segunda serie de televisión completa basada en personajes del MCU después de la increíble WandaVision. Si aún no ha visto esa serie, le recomendamos que lo haga ahora mismo.

Escrito por Rik Henderson.