(Pocket-lint) - Los usuarios de Hulu ahora pueden acceder sin problemas al contenido de ESPN + por una tarifa mensual adicional. A partir del 10 de marzo de 20201, los suscriptores de Hulu pueden ver ESPN + eventos deportivos en vivo, programas, originales y documentales directamente a través de la aplicación Hulu por $ 5.99 al mes.

Aunque esta opción complementaria es independiente del paquete de Disney , que combina las suscripciones de Disney +, Hulu y ESPN +, ESPN dijo que los suscriptores del paquete de Disney tendrán automáticamente el contenido de ESPN + integrado en su experiencia de Hulu. Además, a partir del verano de 2021, los suscriptores de Hulu pueden comprar eventos de pago por evento de ESPN + a través de ESPN + en Hulu, incluidos los eventos de UFC.

La programación de ESPN + incluye NHL, deportes universitarios, el mejor fútbol nacional e internacional, golf, MLB, Top Rank Boxing, Grand Slam, rugby y cricket nacionales e internacionales, y más. Los suscriptores de Hulu también pueden ver ESPN + Originals, como Peytons Places, Stephen As World, SportsNation, The Fantasy Show, Why Not Us y Americas Caddy.

Además, los suscriptores de Hulu pueden ver 30 películas por 30 de ESPN. Todo esto se integrará a la perfección con la propia biblioteca de contenido de Hulu. Reunir todo ese contenido en un solo lugar debería ser un beneficio bienvenido para los suscriptores que prefieren Hulu y no quieren usar una aplicación separada.

Escrito por Maggie Tillman.