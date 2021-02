¿Qué hemos estado viendo en el nuevo canal Star de Disney +?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney + hizo un gran movimiento en el Reino Unido el 23 de febrero, presionando el interruptor en una amplia gama de programación, expandiendo el servicio más allá del contenido bastante seguro de Marvel, Star Wars y Disney con la adición de Star .

Agrega sustancia a un catálogo creíble, creando una profundidad de contenido que lo ve en una mejor posición para enfrentarse a Netflix y Amazon en el juego de transmisión.

Entonces, ¿qué hemos estado viendo?

Atlanta es uno de esos espectáculos a los que ha sido un poco una pesadilla acceder desde el Reino Unido, así que empiezo por ahí. Es Donald Glover en su mejor momento, pero el elenco colectivo también es increíblemente impresionante, y el tono divertido y triste es perfecto. Es una visualización agradable y relajante y también hay algunos episodios absolutamente increíbles para disfrutar.

¡Qué espectáculo tan fantástico ha sido hasta ahora! Si no eres fanático de la televisión tensa, ¡no es para ti! Se trata de la búsqueda de dos hermanas que son secuestradas por un camionero y la trama se complica cuando los detectives privados descubren que su desaparición es solo la punta del iceberg. Un verdadero thriller.

Hay tanto de Greys Anatomy que es difícil saber por dónde empezar. Habiéndose emitido en Sky, y haber estado disponible a través de Now TV en el pasado, es uno de esos programas que quizás no desee comprar, solo por el gran costo. Star tiene disponibles las temporadas 1-15 para que pueda revivir los altibajos de Meredith, McDreamy y la extraordinaria desgracia del Gray Sloan Memorial Hospital. Hay accidentes aéreos, accidentes automovilísticos, accidentes de ferry, terroristas, embarazos, bodas, divorcios además del funcionamiento diario del hospital, y todavía no sabemos qué es un Whipple.

Es casi imposible ver una película de Wes Anderson sin reconocerla instantáneamente como Wes Anderson. Ya sea por su obsesión con tomas y colores perfectamente simétricos en combinación con el movimiento de la cámara Dolly hacia los lados perfectamente rectos, o incluso el diálogo breve y seco, la narración y el uso de encantadoras animaciones de modelos. El Grand Budapest Hotel es uno de sus mejores, una de mis películas favoritas de Anderson, y se une a una gran cantidad de otras en Star, por las que, sin duda, haré mi camino en algún momento.

Puede que le resulte difícil de creer, pero hubo un momento en el que había relativamente pocas grandes importaciones estadounidenses para ver en la televisión del Reino Unido. Por lo tanto, Expediente X prácticamente definió "TV de eventos" cuando se lanzó a principios de los 90 y nos enganchó desde el primer día. Ahora lo estamos revisando y disfrutando de cada momento nuevamente. También es un programa ideal para hacerlo, ya que si bien hay un hilo argumental subyacente, la mayoría de los episodios son en gran medida independientes, por lo que las temporadas son excelentes para sumergirse y salir.

squirrel_widget_187869

Escrito por Chris Hall.