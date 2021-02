Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Falcon and The Winter Soldier debuta en Disney + a las 12 a.m.PT del 19 de marzo de 2021.

La serie de acción en vivo, que tendrá una duración de seis episodios , según Marvel Studios, está protagonizada por dos excompañeros del Capitán América: Sam Wilson de Anthony Mackie (también conocido como The Falcon) y Bucky Barnes de Sebastian Stan (también conocido como The Winter Soldier). Están lidiando con las consecuencias de la pérdida de Cap en Avengers: Endgame y el regreso de todos los que Thano se rompió en el Blip.

Naturalmente, es posible que esté pensando en qué partes de la MCU podría valer la pena volver a visitar antes del estreno del programa. Pocket-lint, por lo tanto, se ha puesto nuestras gorras de pensamiento y ha elaborado una lista de todo lo que podría ser referenciado en The Falcon y The Winter Soldier. Aquí, entonces, hay un resumen de todo lo que debe ver antes de sumergirse en el próximo programa de Marvel de Disney +.

NOTA: Vaya a la parte inferior para obtener una versión con viñetas de esta guía para omitir los spoilers.

La primera película del Capitán América debería ser la primera entrada en su lista de observación.

Esta película obviamente sirve como punto de presentación para el Capitán América en Marvel Cinematic Universe (MCU), pero también muestra el debut de Sebastian Stan como Bucky Barnes. Si bien aún no obtiene el título de "El soldado de invierno" en esta película, sí proporciona una historia del origen del vínculo entre Steve Rogers y Bucky de Chris Evans, que es crucial saber. Su relación compartida es un gran tema de unión en The Falcon y The Winter Soldier.

También vale la pena saberlo en caso de que Chris Evans haga un cameo con su antiguo atuendo de gorra.

Esta película presenta a Sam Wilson de Mackie y muestra cómo Bucky Barnes se convirtió en el Soldado de Invierno. De hecho, actúa como uno de los antagonistas.

También vale la pena mencionar que esta película revela que Shield fue infiltrado por una organización malvada conocida como Hydra. Sam tenía un asiento de primera fila para todo eso, y podría sentir un poco más de aprensión al confiar en el gobierno. El nuevo programa de Disney + intentará capturar el tono de película de espías de la vieja escuela de esta película, y básicamente todos los adjuntos se refieren a ella como una especie de inspiración para la serie.

Civil War es claramente una visita obligada porque nos da nuestro único vistazo de cómo se vería un equipo de Falcon y Winter Soldier. Básicamente, no son amigos, no se gustan particularmente entre sí, y Spider-Man los golpea a ambos. También se ha revelado que Daniel Bruhl volverá a interpretar su papel de barón Zemo para The Falcon y The Winter Soldier. William Hurt también regresará como Thadeus Ross para la nueva serie Disney +.

Esperamos que los dos personajes principales encuentren una manera de coexistir en el programa, pero esto establece a The Falcon y The Winter Soldier como la respuesta de MCU al género de amigos policías. Simplemente lo diremos: estamos absolutamente aquí para la versión Marvel de Lethal Weapon.

A primera vista, Black Panther puede parecer una adición aleatoria a esta lista, pero escúchanos: Bucky Barnes ha pasado mucho tiempo en Wakanda tratando de recuperar el control de su mente, y vemos que TChalla de Chadwick Boseman le regala una nueva. brazo de vibranium en una de las escenas de créditos finales de esta película.

Sam Wilson también ha pasado bastante tiempo allí.

Sabemos que el par de personajes principales también se enfrentará con el gobierno en algún nivel en la nueva serie de Disney +, con el casting de Wyatt Russell como la elección del gobierno para el próximo Capitán América y el regreso de William Hurt como Thaddeus Ross. Todo eso nos hace pensar que podríamos ver a los dos Vengadores huir a Wakanda en algún momento de la serie o llamar a alguien como Shuri de Letitia Wright para que los ayude a salir de un aprieto.

Sam Wilson y Bucky Barnes están en las dos películas más recientes de Los Vengadores, pero la razón por la que vale la pena volver a visitarlos antes de The Falcon y The Winter Soldier es realmente más sobre el mundo en el que se llevará a cabo la nueva serie ...

El "presente" en el MCU es actualmente 202,3 gracias a los cinco años entre el chasquido de Thanos y los Vengadores supervivientes que traen a todos de regreso. La nueva serie Disney + representa solo nuestra tercera salida posterior a Endgame en el MCU, y esperamos que lo que se conoce como Blip tenga un gran impacto.

Esta puede parecer otra película aleatoria que debes ver antes de The Falcon y The Winter Soldier, pero un detective de Internet afirmó haber visto al villano de esta película durante el rodaje de The Falcon y The Winter Soldier en Atlanta.

Ese villano es Ghost, interpretado por Hannah John-Kamen. Si no ha visto la secuela de Ant-Man en un tiempo, su nombre real es Ava Starr, y tiene el poder de entrar y salir de los objetos sólidos después de la exposición al reino cuántico mediante experimentos que realizaron sus padres.

Shield la entrenó como asesina, pero finalmente se reveló que sus poderes también la estaban matando.

Esto llevó al equipo de Ant-Man a enviar a Scott (Paul Rudd) al reino cuántico para encontrar una cura para Ava, pero Thanos hizo su chasquido en su lugar. Todavía no sabemos qué le sucedió a Ava después del Blip, pero tendría sentido que ella apareciera.

Lejos de casa tiene lugar ocho meses después de que los Vengadores trajeran a todos de regreso. No estamos seguros de dónde se ubicarán exactamente The Falcon y The Winter Soldier en el MCU, pero hay preguntas en Far From Home que The Falcon y The Winter Soldier podrían responder.

El más grande de los cuales involucra una de las escenas de créditos finales de la secuela.

Se revela que Nick Fury de Samuel L Jackson en realidad está flotando en el espacio, y la persona que pensamos que era él durante toda la película es en realidad Talos, el Skrull que cambia de forma del Capitán Marvel. Tal vez aprendamos cuándo cambiaron estos dos y, lo que es más importante, por qué.

Por lo tanto, es demasiado pronto para decir si WandaVision, The Falcon y The Winter Soldier estarán súper conectados entre sí. Hay pequeñas cosas que se pueden trasladar a las dos series; como, podríamos aprender más sobre la nueva organización Sword que está respondiendo a The Hex en WandaVision.

También existe la posibilidad de que se produzcan grandes cambios en los episodios finales de WandaVision que podrían tener ramificaciones a gran escala para el MCU y The Falcon y The Winter Soldier. ( ALERTA DE SPOILER: Por ejemplo, posiblemente la inclusión de mutantes, que ya ha sido presagiada por el casting de Evan Peters como la versión del universo X-Men de Pietro).

Lo más importante que podemos aprender de WandaVision es qué esperar del contenido de Disney + MCU en comparación con las ofertas de series de televisión de Marvel en el pasado. Series de Netflix como Daredevil y The Punisher mencionaron los eventos de las películas de MCU, pero eso fue todo.

Esas series se hicieron cuidadosamente para mantenerlas separadas de los eventos de las películas de MCU. Esos días terminaron con WandaVision, ya que Kevin Feige de Marvel Studios ha confirmado que WandaVision conducirá directamente a la película Doctor Strange y The Multiverse of Madness.

Esta es la misma guía que la anterior, solo con viñetas en forma de lista y sin spoilers:

Capitán América: El primer vengador

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Capitán América: Civil War (2016)

Pantera negra (2018)

Vengadores: guerra infinita (2018)

Vengadores: Endgame (2020)

Ant-Man y la avispa (2018)

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Opcional: WandaVision (2021 - Serie Disney +)

