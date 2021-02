Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El nuevo año se perfila como emocionante para los fanáticos de Marvel.

Antes de que WandaVision se estrenara en Disney + en enero de 2021, había una brecha de 20 meses entre los principales estrenos de Marvel Studios, la brecha más larga en toda la serie de películas de 12 años de MCU . Sin embargo, la falta de contenido de MCU no debería ser un problema por mucho tiempo. Se ha anunciado que la próxima película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland se llamará Spider-Man: No Way Home, y debutará en los cines solo el 17 de diciembre de 2021.

No solo eso, sino que Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston sobre el dios de las travesuras de Asgard, se estrenará en Disney + el 11 de junio de 2021, Marvel Studios también anunció el miércoles. Además, no olvide que The Falcon and The Winter Soldier está programado para aterrizar en el servicio de transmisión el 19 de marzo de 2021.

Súmelo todo y nuestro período seco de Marvel habrá terminado.

La tercera película de Tom Holland Spider-Man se perfila como una maravilla. Hemos visto informes sobre el Dr. Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, incluido en la película. Sin embargo, la noticia más emocionante es que Toby Maguire y Andrew Garfield pueden repetir sus propias versiones de Peter Parker, creando una posible versión de acción real de la exitosa película animada Into The Spiderverse. También hay rumores de que también podrían aparecer villanos de películas anteriores de Spiderman.

El título completo de la película se reveló recientemente a través de un lindo video . Presenta al propio Spidey, Tom Holland, hablando con sus coprotagonistas, Zendaya y Jacob Batalon, sobre cómo el director Jon Watts no le revelará el título de la película. Holland ha estropeado algunas cosas en el pasado, incluido el final de Infinity War.

Loki, una serie original de Marvel Studios, comienza a transmitirse el 11 de junio en #DisneyPlus . pic.twitter.com/KbTCI3fmmc - Disney + (@disneyplus) 24 de febrero de 2021

Hablando de Infinity War, cuando se trata del nuevo programa Loki, no veremos más del personaje que murió tratando de salvar a su hermano en la película Avengers.

En cambio, se espera que el nuevo programa de Disney + se centre en la versión de Loki que escapó después de la batalla de Nueva York, durante las escapadas de viajes en el tiempo en Endgame. En otras palabras, una versión de Loki que no ha comenzado su giro hacia los buenos. Los trailers del programa apuntan a que Loki viaja a través del tiempo durante la serie, y tratará con TVA o Time Variance Authority, así como con su líder Mobius M. Mobius, interpretado por Owen Wilson.

Para obtener más información sobre Spider-Man: No Way Home, Loki e incluso The Falcon y The Winter Soldier, consulte nuestra guía sobre todas las próximas películas y programas de Marvel.

Escrito por Maggie Tillman.