Cómo usar los nuevos controles parentales de Disney + y Star

(Pocket-lint) - Cuando Disney + lance Star, la nueva sección para "adultos" del servicio , también introducirá nuevos controles parentales para garantizar que los niños no vean accidentalmente cosas que no deben.

A partir del martes 23 de febrero de 2021, se solicitará a todos los usuarios de Disney + que configuren restricciones para cada perfil en sus cuentas. No tiene que hacerse de inmediato, pero cada perfil de adulto estará restringido a contenido apto para menores de 14 años si no es así. Películas y series calificadas arriba que simplemente no aparecerán en la plataforma.

Por lo tanto, es mejor si se toma un poco de tiempo para cambiar la clasificación de edad del perfil de Disney + de cada miembro de la familia. También puede proteger con PIN a aquellos que desea mantener alejados de los ojos más jóvenes.

Así es cómo.

- Cuando Star se lance en 17 países, incluido el Reino Unido y Europa continental, se le pedirá que configure los controles parentales la primera vez que inicie sesión, lo mismo para los nuevos usuarios.

- Se le pedirá que "participe" si desea acceder a contenido para adultos. Decir "sí" establecerá un perfil en una calificación de 18+ y le dará acceso a todo en Star. Decir "no" establecerá automáticamente el perfil en 14+.

- También necesitará establecer un código PIN para su perfil.

- Una vez activados los controles parentales, se le pedirá que establezca una clasificación de edad para cada perfil adicional de la cuenta. Hay siete en total: 0+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ y 18+. Cada uno limita la visualización a programas y películas calificados con esa certificación e inferiores.

- La calificación predeterminada es 14+. El titular del PIN puede cambiarlo en cualquier momento visitando la configuración.

- Puedes tener siete perfiles diferentes asignados a una cuenta de Disney +.

- Todavía existe un perfil específico para niños, que limita el contenido a programas y películas con clasificación 7 o inferior. También tiene un diseño ligeramente diferente, por lo que es más fácil de navegar para los espectadores más jóvenes.

Disney continuará lanzando nuevas series de televisión y películas en Star cada mes, algunas de las cuales no serán adecuadas para audiencias más jóvenes, por lo que es mejor que se asegure de que los controles parentales estén configurados correctamente.

Como todavía no los usamos en la práctica, podemos actualizar esta página después de que Star se haya lanzado. Vuelve entonces para más detalles.

Escrito por Rik Henderson.