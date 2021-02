Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Como parte de un acuerdo de exclusividad televisiva de cinco años con Proximity Media, el escritor y director Ryan Coogler está haciendo un nuevo programa de televisión de Marvel para Disney +. Estará ambientado en el Reino de Wakanda.

Coogler co-escribió y dirigió Blank Panther y está dirigiendo la secuela. Está desarrollando la nueva serie Wakanda Disney + como su primer proyecto bajo el acuerdo de Disney con Proximity Media, que él co-dirige. El acuerdo también incluye la opción de crear programas fuera del banner de Marvel Studios. Coogler dijo a Deadline : "Ya estamos en la mezcla en algunos proyectos que estamos ansiosos por compartir".

Existen pocos detalles sobre el programa de Wakanda, pero probablemente seguirá a Black Panther y la secuela que debutará el 8 de julio de 2020.

Tenga en cuenta que Disney + tiene varios otros programas de Marvel en camino, incluidos The Falcon y The Winter Solider en marzo, Loki en mayo y Hawkeye, Ms.Marvel y el animado What If ...?, Todos los cuales se deben en 2021. Además, está WandaVision, que ahora está al aire.

Marvel también ha anunciado Moon Knight, She-Hulk, un especial navideño de Guardianes de la Galaxia, Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars y I Am Groot. Estos llegarán a Disney + en los próximos años. Sume todo, y parece que la siguiente fase de la MCU se trata de la pantalla pequeña.

Para obtener más información sobre todos estos nuevos programas de Marvel, consulte la guía de Pocket-lint aquí sobre todo lo que viene al Marvel Cinematic Universe.

Escrito por Maggie Tillman.