(Pocket-lint) - Disney + expandirá enormemente su oferta de contenido en el Reino Unido, Europa y varios otros países a partir del 23 de febrero, cuando presente una nueva marca de entretenimiento general: Star.

Con varias series originales, además de cientos de programas y películas exclusivos de la plataforma, Star estará disponible sin costo adicional y aumentará enormemente la oferta de transmisión de Disney + . También amplía el rango de edad de la programación, con Deadpool 2 y Borat que brindan a los adolescentes y adultos posteriores más contenido específicamente para ellos.

Explicamos lo que obtienes con Star en Disney +, dónde estará disponible y más a continuación.

Star es un nuevo nivel de contenido para suscriptores nuevos y existentes de Disney +. Estará disponible sin costo adicional a la tarifa de suscripción actual de Disney +, aunque aumentará a £ 7.99 por mes en el Reino Unido el mismo día del lanzamiento de Star, el 23 de febrero de 2021. Los precios en otros países con Disney + también obtienen aumentos de precios equivalentes .

Una forma de evitar el aumento de precio es suscribirse a Disney + un año antes de la fecha de lanzamiento, con el precio actual efectivamente un 20% más bajo de lo que será después.

Gran parte del contenido nuevo que se encuentra en Star proviene de la adquisición por parte de Disney de Fox TV y los estudios de cine en 2019. Una gran cantidad del contenido de TV se ha eliminado de otras plataformas de transmisión por exclusividad.

Star on Disney + estará disponible en el Reino Unido y otros países europeos que ya tienen acceso al servicio de transmisión. También estará disponible en Canadá y Nueva Zelanda.

Estos son nuestros aspectos más destacados de la amplia selección de programas y películas que los suscriptores de Disney + del Reino Unido recibirán a partir del martes 23 de febrero de 2021. También puede ver una lista de todo lo que se agrega más abajo en esta página.

Si bien la primera y la quinta películas Die Hard aún no se han agregado a la alineación, puede ver la primera, segunda y tercera secuelas desde el primer día.

Sí, Die Hard 2 es bastante tonto, especialmente en comparación con el original, pero sigue siendo muy divertido. Bruce Willis regresa como John McClane, quien, casi exactamente dos años después de derrotar a Hans Gruber en Nakatomi Plaza, debe enfrentarse a un enjambre de terroristas en el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington.

Hemos elegido otra gran estrella de acción en nuestra segunda elección: Jack Bauer, interpretado por el magnífico Kiefer Sutherland.

Las nueve temporadas del exitoso programa de televisión, más 24: Legacy, están disponibles en Star en Disney + desde el principio. Ciertamente vale la pena ponerse al día con los tres primeros mientras preparan el puesto para el evento de TV en el futuro. El ritmo y la tensión a través de los epsiodos "en tiempo real" es simplemente excelente.

Las primeras nueve temporadas de Expediente X están disponibles, además de las dos películas que se hicieron posteriormente.

Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) investigan sucesos extraños e inexplicables para el FBI con algunos momentos realmente sobresalientes e impactantes en todo momento. Con suerte, las dos series más recientes por las que regresaron en la última parte de la década de 2010 también se agregarán pronto.

Para darle su nombre completo, Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan es posiblemente una de las películas más divertidas de todos los tiempos.

La secuela se lanzó recientemente en Amazon Prime Video, pero le recomendamos que consulte la primera aquí si aún no lo ha hecho. Sacha Baron Cohen viaja por los Estados Unidos como su personaje Borat entrevistando a estadounidenses normales, a menudo con un efecto hilarante, aunque a veces incómodo.

A lo largo de siete temporadas, Buffy the Vampire Slayer está protagonizada por Sarah Michelle Gellar como la heroína epónima, elegida por el destino para luchar contra enemigos sobrenaturales de mitos y leyendas.

La serie siguió a una película regular de principios de los 90 (en la que Kristy Swanson interpretó a Buffy), pero la mejoró enormemente. Tanto es así que todavía se ubica como uno de nuestros programas de televisión estadounidenses favoritos de todos los tiempos.

Si bien se agregará más contenido con el tiempo, los programas y películas a continuación estarán disponibles a partir del 23 de febrero de 2021, cuando Star se agregue por primera vez al servicio Disney +.

24

24: LEGADO

LOS 80: LA DÉCADA QUE NOS HIZO

INCENDIO 9/11

LOS 90: ¿LA ÚLTIMA GRAN DÉCADA?

9-1-1

LA DÉCADA DEL 2000: LA DÉCADA LO VIMOS TODO

A - E

SEGÚN JIM

ALIAS

PADRE AMERICANO

NOCHE DE LUCHA ANIMAL

APOCALIPSIS GUERRA MUNDIAL I

APOCALIPSIS: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ATLANTA

CIELO GRANDE (ESTRELLA ORIGINAL)

NEGRUZCO

CUENTOS SANGRIENTES DE EUROPA

CUENTOS SANGRIENTES DE LA TORRE

HUESOS

HERMANOS HERMANAS

BUFFY LA CAZA VAMPIROS

SECRETOS ENTERRADOS DE LA SEGUNDA GUERRA

NOTICIA ALARMANTE

CASTILLO

CÓDIGO NEGRO

CIUDAD DEL PUMA

AMAS DE CASA DESESPERADAS

Criadas despiadadas

DROGAS, INC.

F - L

HOMBRE DE FAMILIA

FEUD: BETTE Y JOAN

LUCIÉRNAGA

FLASHFORWARD

LOS FOSTER

LOS SUPERDOTADOS

ALEGRÍA

ANATOMÍA DE GREY

HELSTROM (STAR ORIGINAL)

LA ZONA CALIENTE

CÓMO ME ENCONTRÉ CON TU MADRE

DENTRO DE LA DINASTÍA DE COREA DEL NORTE

EL ASESINATO

LA 92

LANZA

MIENTEME

PERDIÓ

AMOR, VICTOR (ESTRELLA ORIGINAL)

M - Q

CONFIDENCIAL MAFIA

CONFIDENCIAL MARADONA

MARTE

FAMILIA MODERNA

DO: HECHO EN AMÉRICA

PERCEPCIÓN

FUGA DE LA PRISIÓN

R - V

ELEVANDO LA ESPERANZA

RESURRECCIÓN

VENGANZA

PALO DE ROSA

ESCÁNDALO

GRITAR REINAS

FREGADORES

SUEÑO HUECO

NEVADA

OPUESTOS SOLARES (STAR ORIGINAL)

HIJOS DE LA ANARQUÍA

LA TENSION

TERRA NOVA

TERRIERS

CONFIAR

BETTY LA FEA

SUPERVIVENCIA MÁXIMA Segunda Guerra Mundial

VALLE DEL BUM

W - Z

TESTIGO DEL DESASTRE

CAZADORES DE BOMBAS DE LA SEGUNDA GUERRA

LOS ARCHIVOS X

EL 13 ° GUERRERO

42 A 1

DE 9 A 5

A - C

ADAM (2009)

EL AIRE ARRIBA

EL ALAMO (2004)

ANA Y EL REY

ANNAPOLIS

OTRA TIERRA

OTRO REPLANTEO

EN CUALQUIER PARTE MENOS AQUÍ

ARACNOFOBIA

AUSTRALIA

DESPEDIDA DE SOLTERO

MAL CULO

Mala empresa (2002)

BAD COMPANY (AKA: TOOL SHED)

CHICAS MALAS (1994)

MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE

RECOGIDA DE EQUIPAJE

LAS HERMANAS BANGER

SE AGUA

PLAYAS

ANTES Y DESPUÉS (1996)

BELDAD

AMADO (1998)

EL MEJOR HOTEL EXÓTICO MARIGOLD

LOS MEJORES PLANES

GRAN PROBLEMA

BILLY BATHGATE

NATIVIDAD NEGRA

BORAT

LOS CHICOS NO LLORAN

CORAZÓN VALIENTE

ALLANAMIENTO DE MORADA

TRAYENDO A LOS MUERTOS

NOTICIAS DE DIFUSIÓN

PALACIO BROKEDOWN

DREAD DEL CLUB DE LAGARTO ROTO

HERMANOS EN EL EXILIO

AZÚCAR MORENA

CHICO BURBUJA

BULWORTH

BUSHWHACKED

NO PUEDES COMPRARME AMOR

CASANOVA (2005)

ATRAPAR A ESE CHICO

RÁPIDOS DE CEDRO

REACCIÓN EN CADENA

PERSIGUIENDO A PAPI

Persiguiendo a tyson

AHOGO

LA LIMPIEZA

CLEOPATRA (1963)

CÓCTEL

COCOON: EL REGRESO

FRÍO MANOR CREEK

EL COLOR DEL DINERO

VEN A VER EL PARAÍSO

LAS VUELTAS

COMANDO (1985)

AIRE ACONDICIONADO

CONAN EL BÁRBARO

PAPEL PICADO

ADULTOS CONSENTIMIENTOS

UN LUGAR FRESCO Y SECO

PRIMA BETTE

EXAGERADAMENTE BELLO

MAREA CARMESÍ

EL CRISOL

CIRO

D - E

DAMIEN - OMEN II

THE DARJEELING LIMITED

AGUA OSCURA

EL AMANECER DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

El día que la tierra se detuvo (2008).

EL DÍA QUE PARÓ LA SERIE

RELOJ DE DÍA

DEADPOOL 2

PRESIDENTES MUERTOS

ENGAÑADO (1991)

EL PROFUNDO FINAL

PROFUNDO LEVANTAMIENTO

EL DOBLE JUEGO DE DEION

EL DIABLO VISTE DE PRADA

DEBIDO DEL DIABLO

MUERTE DURO 2

MUERE DURO CON UNA VENGANZA

REACCIÓN TARDÍA

ABAJO Y FUERA EN BEVERLY HILLS

PERISCOPIO ABAJO

DRAGONBALL: EVOLUCIÓN

SOÑANDO CON JOSEPH LEES

ME VUELVE LOCO

LA GOTA

DUETOS

EL ESTE

MADERA ED

EL BORDE

HOMBRE ENCINO

ENEMIGO DEL ESTADO

BASTA DE CHARLA

EVITA

ÉXODO: DIOSES Y REYES

F - L

LOS CINCO FAB (2011)

Lejos de la multitud enloquecida (2015)

LA FALLA EN NUESTRAS ESTRELLAS

EL FAVORITO

EL CONFLICTO FINAL

FIRESTORM (1998)

LA MOSCA (1986)

PARA LOS CHICOS

CUATRO CATARATAS DE BÚFALO

CONEXIÓN FRANCESA II

LA CONEXIÓN FRANCESA

DESDE EL INFIERNO

CABALLEROS BRONCOS

UN BUEN DÍA PARA MORIR

BUENOS DIAS VIETNAM

EL BUEN HIJO (1993)

UN BUEN AÑO

EL HOTEL GRAND BUDAPEST

EL GRAN HIPE BLANCO

POINTE BRUTO EN BLANCO

CULPABLE COMO PECADO

GUN SHY

EL EVENTO

AQUÍ EN LA TIERRA

ALTA FIDELIDAD

TACONES ALTOS Y VIDA BAJA

Hitchcock

HOFFA

HOMBRE SANTO

MUELLES DE LA ESPERANZA (2003)

YO CORAZON HUCKABEES

TE AMO BETH COOPER

YO ORIGEN

Creo que amo a mi esposa

IDIOCRACY

EN AMÉRICA

EN SUS ZAPATOS

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

DÍA DE LA INDEPENDENCIA: RESURGENCIA

INVENTANDO A LOS ABBOTTS

EL CUERPO DE JENNIFER

LA JOYA DEL NILO

JOHN TUCKER DEBE MORIR

VACACIONES FAMILIARES JOHNSON

JORDANIA VIAJA EN AUTOBÚS

JOSHUA

RECIÉN CASADOS

JUGADA PERFECTA

VEN EL REINO

BESANDO A JESSICA STEIN

KUNG POW: ENTRAR EL PUÑO

LADYHAWKE

LOS LADYKILLERS (2004)

Último baile (1996)

LE DIVORCIO

LA LIGA DE CABALLEROS EXTRAORDINARIOS

LA VIDA ACUÁTICA CON STEVE ZISSOU

VIVE LIBRE O MUERE DURO

BUSCANDO A RICHARD

M - Q

Amor loco (1995)

EL HOMBRE DEL RÍO NEVADO

MARGARET

LA MARINA

MARCADO PARA MORIR

EL HOMBRE QUE SE CASA

MARTHA MARCY MAY MARLENE

MEZCLA

MAX PAYNE

EL CORREDOR DEL LABERINTO

CURANDERO

MELINDA Y MELINDA

METRO

MIAMI RHAPSODY

EL CRUCE DE MILLER

MOULIN ROUGE (2001)

MI PADRE EL HÉROE

MISTERIO, ALASKA

EL HOMÓNIMO

CHICO DE LA NATURALEZA

NUNCA MUERAS SOLO

LOS NIÑOS NEWTON

RELOJ DE NOCHE (2006)

NO MORE

NADA QUE PERDER

NOTORIO

ESPACIO DE OFICINA

FOTO DE UNA HORA

OSCAR Y LUCINDA

LA OTRA MUJER (2014)

NUESTRA BODA FAMILIAR

HACIA EL MAR

PATHFINDER (2007)

PHAT GIRLZ

CABINA TELEFÓNICA

PLANETA DE LOS SIMIOS (1968)

PLANETA DE LOS SIMIOS (2001)

EXCESO DE PONY

LA AVENTURA DE POSEIDON (1972)

POSTGRADO

POLVO

LA ESPOSA DEL PREDICADOR

MUJER GUAPA

PRIMITIVO

LOS MAESTROS DE MARIONETAS

LA PIRÁMIDE

Púas

CONCURSO DE TELEVISIÓN

R - V

VORAZ

REBOTE

HOMBRE DEL RENACIMIENTO

LA VENGANZA DE LOS NERDS II: NERDS IN PARADISE

EL TIMBRE

ROBIN HOOD (1991)

EL BALANCÍN

ROMANCIANDO LA PIEDRA

CHISPAS DE RUBÍ

NOVIA FUGITIVA

RUSHMORE

GENTE DESAPARECIDA

LOS SALVOS

DIGA QUE NO ES ASÍ

LA LETRA ESCARLATA

MAR DE SOMBRAS

LA VIDA SECRETA DE LAS ABEJAS

MENTIRAS SEPARADAS

LAS SESIONES

CONSPIRACIÓN DE SOMBRAS

HAL BAJO

BRILLANDO A TRAVÉS DE

EL ASEDIO

SEÑALES

SIMON BIRCH

UN SIMPLE GIRO DEL DESTINO

LA NIÑERA (2011)

SEIS DÍAS, SIETE NOCHES

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

SOLARIS

ALGUIEN COMO TÚ

COMIDA PARA EL ALMA

ESPÍA DURO

ESTACA

STARSHIP TROOPERS

FOGONERO

VERANO DE SAM

SUPER TROOPERS (2002)

SUSTITUTOS

NIÑOS SWING

TAXI (2004)

VELOCIDAD TERMINAL

GRACIAS POR FUMAR

HAY ALGO SOBRE MARY

LA DELGADA LÍNEA ROJA (1999)

TRES CARTELERAS FUERA DE EBBING, MISSOURI

TRES FUGITIVOS

Los tres chiflados (2012)

TITAN AE

LÁPIDA SEPULCRAL

JUGUETES

ATRAPADO EN EL PARAÍSO

TRISTÁN E ISOLDE

DE CERCA Y PERSONAL

VI WARSHAWSKI

VERONICA GUERIN

EL PUEBLO (2004)

EL EXPRESO DE VON RYAN

W - Z

ESPERANDO PARA EXHALAR

CAMARERA

VIDA DESPIERTA

LA GUERRA DE LAS ROSAS

EL RELOJ (2012)

EL WATERBOY

EL CAMINO DE REGRESO

QUE TIENE QUE VER EL AMOR CON ESO

CUANDO UN HOMBRE AMA A UNA MUJER

LOS HOMBRES BLANCOS NO PUEDEN SALTAR

ROMEO + JULIETA DE WILLIAM SHAKESPEARE

GANAR GANAR

MUJER EN LA PARTE SUPERIOR

CHICA TRABAJADORA (1988)

LOS ARCHIVOS X

LOS ARCHIVOS X: QUIERO CREER

