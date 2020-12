Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El final de la segunda temporada de la exitosa serie de Disney + The Mandalorian confirma que se está trabajando en una serie derivada de Boba Fett.

La semana pasada, Disney celebró un evento del Día del Inversor 2020 de cuatro horas de duración para anunciar varios proyectos de Star Wars que había planeado y, sin embargo, olvidó mencionar el programa de Boba Fett protagonizado por Temuera Morrison. Probablemente se deba a que no quiso estropear la sorpresa: al final de la secuencia posterior a los créditos en el final de The Mandalorian, que debutó el 18 de diciembre de 2020, se confirmó que The Book of Boba Fett llegará el próximo diciembre.

Si omite la secuencia de créditos, verá el personaje de El Retorno del Jedi Bib Fortuna, el secuaz de Jabba, sentado en el trono de Jabba. Fennec (Ming-Na Wen) y Boba entran, y Bib dice: "¡Boba, pensé que estabas muerto!" No estropearemos nada más, pero el final de la escena concluye con una pantalla en negro que revela que El libro de Boba Fett se estrenará en diciembre de 2021. Presumiblemente llegará al servicio de transmisión de Disney +.

Escrito por Maggie Tillman.