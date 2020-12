Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Posiblemente la mayor revelación en el evento del Día del Inversor de Disney 2020 fue que una próxima serie de Disney + verá el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. La serie también traerá de vuelta a Hayden Christensen como Darth Vader, estableciendo una revancha icónica entre el maestro Jedi y su aprendiz.

Al anunciar el regreso de Christensen, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, también reveló algunos detalles sobre el próximo programa, como que comenzará a filmarse en marzo de 2021 y se establecerá 10 años después de que Obi-Wan y Anakin se enfrentaran en La venganza de los Sith. Aquí está todo lo que sabemos sobre Obi-Wan Kenobi hasta ahora.

squirrel_widget_187869

Obi-Wan Kenobi tiene lugar una década después de la última película de la trilogía de la precuela, La venganza de los Sith.

También está ambientado nueve años antes de que nos volvamos a encontrar con Obi-Wan en A New Hope. Esta es una línea de tiempo relativamente inexplorada en el Universo de Star Wars . Solo: A Star Wars Story se desarrolla alrededor de esta época, y muestra un universo con el Imperio en el apogeo de su poder. Si bien eso ciertamente dificulta la vida de un contrabandista como Han Solo, debería ser aún más difícil para un maestro Jedi como Obi-Wan, que podría estar entre los más buscados del Imperio y Darth Vader.

También pudimos ver a Obi-Wan lidiando con cazadores Jedi Imperiales conocidos como Inquisidores, quienes tenían la tarea de cazar a los pocos Jedi restantes.

Sabemos Obi-Wan Kenobi y Darth Vader definitivamente aparecerán en el programa, pero ¿qué pasa con otros personajes de Star Wars? No se ha confirmado nada más en este momento, pero hay muchos rumores y teorías sobre posibles apariciones de personajes. He aquí algunos de los más intrigantes.

Sabemos que Ashoka Tano de Rosario Dawson tendrá su propio programa de Disney +, que se desarrolla alrededor de The Mandalorian, que es unos 20 años después de que se lleve a cabo el programa Obi-Wan Kenobi. No sería sorprendente verla incluida en la serie, ya que está cerca de los dos personajes principales que sabemos que se incluirán. Ella era la antigua aprendiz de Anakin y se siente más culpable por haberse convertido en Darth Vader que nadie, excepto el mismo Obi-Wan.

Obi-Wan y Ashoka comparten una conversación sobre Anakin en Star Wars: The Clone Wars ( mira aquí ) que muestra la relación entre los tres personajes.

Ha habido un montón de rumores en medio de una campaña dirigida por fanáticos de que Disney eventualmente presentará una versión más joven de Luke interpretado por Sebastian Stan . Eso probablemente no sucederá en esta serie de Obi-Wan Kenobi, ya que el futuro líder de la Rebelión tendrá alrededor de 10 años. Aún así, sabemos que Obi-Wan tenía la intención de cuidar al niño al final de La venganza de los Sith, por lo que no sería sorprendente si pudiéramos ver a Luke como un joven granjero de humedad en Tattooine.

Sabemos que Maul sobrevivió a ser cortado por la mitad por Obi-Wan al final de The Phantom Menace, ya que el personaje apareció al final de Solo: A Star Wars Story también en la serie animada Star Wars: Clone Wars y Star Wars: Rebels. . Ya han comenzado a circular rumores sobre un regreso de Maul en la serie Kenobi , pero nos preguntamos qué tan efectivo sería ya que los dos tienen un enfrentamiento culminante en Star Wars: Rebels que ve a Obi-Wan finalmente matar a Maul para siempre (creemos).

No nos sorprendería ver a Liam Neeson regresar al Universo de Star Wars como el antiguo maestro Jedi de Kenobi, Qui-Gon Jinn. Claro, está muerto, pero tendría sentido verlo en flashbacks y como un fantasma de la Fuerza haciendo compañía a Obi-Wan en su escondite en el desierto.

Aquí hay otro personaje clásico de Star Wars que tendría sentido para nosotros ver en la serie. Sabemos que al menos parte del programa tendrá lugar en Tattooine, después de todo, y el imperio criminal de Jabba gobierna el planeta atrasado tanto o más que el Imperio.

Si solo sigues el universo de acción en vivo de Star Wars, en primer lugar, te estás perdiendo y, en segundo lugar, es posible que te sorprenda saber que, antes de que el amor de Anakin por Padme lo convirtiera en el Lado Oscuro, Obi-Wan fue tentado por amor de manera similar. Mientras que el amor de Anakin lo llevó a unirse al Lado Oscuro por temor a perder a Padme, Obi-Wan hizo lo contrario, dándole la espalda al gobernante mandaloriano Satine Kryze, de quien se había enamorado, para preservar sus votos como Jedi.

Si bien los eventos de su historia de amor finalmente ven a Satine asesinada por Darth Maul frente a Obi-Wan, no sería sorprendente encontrar a Obi-Wan preocupado por estos recuerdos, con algunos flashbacks, como el turno de Anakin hacia el Lado Oscuro. Echa un vistazo a Star Wars: Clone Wars para conocer la historia completa detrás de Satine y Obi-Wan.

Recientemente vimos el debut en vivo de Bo Katan en la segunda temporada de The Mandalorian.

Es interpretada por la misma actriz que expresó al personaje en su forma animada, Katee Sackhoff. Este es otro personaje que Obi-Wan habría conocido de la serie The Clone Wars, e incluirla en esta serie de Obi-Wan Kenobi sería particularmente interesante para los fanáticos de The Mandalorian.

Katan fue la última persona en empuñar el sable de luz mandaloriano, conocido como el Sable Oscuro, antes de que el gran malvado Moff Gideon del Mandaloriano lo pusiera en sus manos durante un evento conocido como La Gran Purga, en el que el Imperio atacaba Mandalore. La Gran Purga ocurrió casi al mismo tiempo que se establece la serie de Obi-Wan Kenobi, por lo que podría brindar una gran oportunidad para mostrar un evento que solo se ha insinuado durante The Mandalorian.

Uno de los únicos Jedis conocidos durante este tiempo es un ex aprendiz que sobrevivió a la Orden 66 y protagonizó el videojuego de Star Wars, Jedi: Fallen Order.

Si bien vincular un videojuego al Universo de Star Wars real puede parecer inverosímil al principio, vale la pena señalar que Fallen Order es parte del canon de Star Wars y tiene lugar unos años antes de los eventos de esta serie de Obi-Wan Kenobi. El actor que interpreta a Kestis, Cameron Monaghan, en el videojuego también tiene mucha experiencia en series de acción en vivo, ya que interpretó al Joker en la precuela de Batman Gotham y ha sido parte de la exitosa serie Shameless de Showtime.

Deborah Chow tiene la tarea de llevar la nueva historia de Obi-Wan a Disney +. Los fanáticos de Star Wars la recordarán de su tiempo dirigiendo dos episodios de la primera temporada de The Mandalorian y también apareciendo en la pantalla para un cameo como piloto de X-Wing. Fue la primera mujer en dirigir un proyecto de acción real de Star Wars.

Hossein Amini escribirá el guión. Recientemente trabajó en la serie de televisión The Alienist y quizás sea mejor conocido por escribir la película Drive de 2011.

Ewan MacGregor y Hayden Christensen regresarán como sus personajes de la trilogía de la precuela. Los mantendremos informados a medida que se anuncien más miembros del elenco.

No sabemos exactamente cuándo se estrenará Obi-Wan Kenobi en Disney +, pero podemos hacer una conjetura basada en lo que sabemos. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha dicho que la serie comenzará a filmarse en marzo de 2021. La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en diciembre de 2021, por lo que pensamos que Obi-Wan Kenobi llegará a Disney + en algún momento a principios de 2022 después de la próxima temporada. de The Mandalorian se ha completado.

Todavía no hay avances para la serie Obi-Wan Kenobi, pero puedes ver a Kathleen Kennedy de Disney revelar el regreso de Hayden Christensen y más sobre el próximo proyecto Disney + en el evento Disney Investor Day 2020.Vaya aquí y salte a la marca 1:22:00 para ver la porción de Obi-Wan Kenobi.

Consulte nuestra guía sobre cómo ver todas las películas y programas de televisión de Star Wars en el orden correcto. También tenemos esta guía sobre los próximos proyectos de Star Wars.

Escrito por Maggie Tillman.