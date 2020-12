Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, Disney anunciará nuevas películas y programas de Star Wars , nuevas películas y programas de Marvel , nuevas películas y programas de Pixar , así como los originales de Disney + durante su evento Investor Day el jueves.

A continuación, le indicamos cómo sintonizarse y observarse a sí mismo, además de todos los anuncios clave.

Puedes ver Disney Investor Day aquí

El 10 de diciembre de 2020, Disney transmitirá su evento Investor Day, que cualquiera puede ver. El programa se centrará principalmente en los servicios de transmisión de la compañía, que incluyen Disney +, Hulu y ESPN +. También puede esperar escuchar anuncios relacionados con franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar. Está programado para comenzar a las 4:30 pm EST / 1: 30pm PST.

Puede ver el Día del Inversor de Disney desde el enlace de arriba. El evento tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Con este evento, deberíamos tener una idea más clara del plan de Disney para adaptarse a la pospandémica, además de si planea lanzar películas originalmente destinadas a los cines en Disney +. Y, como afirmó recientemente The New York Times , es probable que escuchemos sobre una gran expansión del Universo de Star Wars. Sospechamos que las noticias de Marvel y Pixar también harán la llamada.

Disney + recibirá una gran cantidad de contenido nuevo, que incluye "aproximadamente" 10 series de Star Wars, 10 series de Marvel, 15 de acción en vivo de Disney, animación de Disney y series de Pixar, y 15 funciones de acción en vivo de Disney, animación de Disney y Pixar. . Ya conocemos algunos detalles sobre algunos de estos proyectos, pero Disney planea anunciar más a medida que continúe el evento del Día del Inversor.

Disney + planea integrar Star en el servicio de transmisión, pero fuera de EE. UU.

Esto verá la adición de contenido orientado a adultos, como programas como Padre de familia y películas como Kingsman: The Golden Circle. Star solo estará disponible para suscriptores fuera de los EE. UU. Porque Disney actualmente usa Hulu para entregar la mayor parte de este contenido en los EE. UU. Disney también anunció controles parentales expandidos para garantizar que el servicio de transmisión sea apropiado para todas las edades.

La incorporación de Star hará que el precio de Disney + suba a 8,99 €. Se lanzará en el servicio de transmisión a partir del 23 de febrero de 2021 en Europa continental. Llegará a América Latina, Japón y Corea a finales de 2021.

Disney ha anunciado un nuevo paquete en Estados Unidos para sus servicios de transmisión. Consiste en Disney +, Hulu sin publicidad y ESPN + por $ 18.99. Eso es un aumento de seis dólares sobre el paquete de transmisión de $ 12.99 existente de la compañía que incluye Hulu con anuncios. Pero el aumento de precio es la diferencia entre la versión independiente del servicio de Hulu con anuncios y la versión sin anuncios.

Cuando se compra por separado, Disney + cuesta $ 6.99 por mes, ESPN + cuesta $ 5.99 por mes) y Hulu sin anuncios cuesta $ 11.99 por mes.

El nuevo paquete debería lanzarse en enero de 2021.

Raya y el último dragón de Disney debutará el 5 de marzo de 2021. Se estrenará simultáneamente en Disney + y en los cines. El último largometraje de Pixar, Soul, también debutará en Disney +. Está previsto que se estrene el 25 de diciembre de 2020.

Disney anunció una gran cantidad de nuevas series de acción en vivo dirigidas a Hulu. Muchos nombres de actores de la lista A fueron mencionados como estrellas para los nuevos programas, incluidos Michael Keaton, Steve Martin, Rosario Dawson, Selena Gomez, Martin Short y Kate McKinnon. Disney también mostró imágenes para una próxima temporada de The Handmaids Tale, revelando que ha sido renovada para una quinta temporada.

Se anunciaron nuevas temporadas de Atlanta, Dave, What We Do In The Shadows y American Horror Story. También se reveló que Its Always Sunny en Filadelfia se ha renovado por cuatro temporadas, lo que la convierte en la comedia de acción en vivo de mayor duración. FX también presentó algunos de sus próximos contenidos nuevos, incluida una serie de Alien basada en las películas del mismo nombre.

Esta será la primera serie de la franquicia, así como la primera ambientada en la Tierra. Disney también reveló Shogun, un espectáculo realista al estilo de Juego de Tronos ambientado en el Japón feudal, y Reservation Dog, una serie original producida por Taiki Waititi.

Es de suponer que estos proyectos estarán disponibles en Estados Unidos a través de Hulu.

Esta historia se está desarrollando ...

Escrito por Maggie Tillman.