WandaVision de Marvel se estrenará en Disney + en enero de 2021

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una de las nuevas series de televisión más esperadas de Marvel Studios, WandaVision , se estrenará en el servicio de transmisión de Disney + en dos meses.

En realidad, se suponía que WandaVision seguiría a The Falcon and the Winter Soldier, pero la fecha de lanzamiento de ese programa se pospuso recientemente a 2021 debido al coronavirus y a los nuevos disparos necesarios. Disney, por lo tanto, dijo hace un par de meses que WandaVision llegaría primero, y muchos especularon que incluso podría llegar a Disney + el próximo mes. Sin embargo, durante su llamada de ganancias del cuarto trimestre, Disney finalmente reveló la fecha de lanzamiento del programa: 15 de enero de 2021.

En WandaVision, Wanda Maximoff y Vision son interpretadas por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, los mismos actores del universo cinematográfico de Marvel. Parecen estar ambientados dentro de un mundo similar a una comedia de situación, donde probablemente veremos a Wanda enfrentarse a los eventos traumáticos que experimentó en Avengers: Infinity War.

Disney + cuesta $ 6,99 al mes en los EE. UU. O £ 5,99 al mes en el Reino Unido. Una suscripción anual cuesta $ 69.99 / £ 59.99. Disney también incluye todos sus servicios de suscripción en los EE. UU., Incluidos Disney +, ESPN + y Hulu, por solo $ 12.99 al mes. Además del contenido de Marvel, Disney + también tiene el catálogo de Star Wars , incluido el nuevo programa de éxito The Mandalorian, cuya segunda temporada debutó recientemente. Como lo hará WandaVision, nuevos episodios llegan al servicio cada semana.

Escrito por Maggie Tillman.