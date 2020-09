The Mandalorian Season 2 llega a Disney + 30 de octubre de 2020

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney ha anunciado la fecha de emisión oficial de The Mandalorian Season 2 y no tienes que esperar demasiado.

Comenzará en Disney + en varias regiones el viernes 30 de octubre de 2020 y se ejecutará semanalmente, como la primera temporada.

Todavía no tenemos muchos detalles sobre la nueva temporada, solo una publicación de Instagram que muestra el logotipo y estas palabras: "Este es el día. Los nuevos episodios comenzarán a transmitirse el 30 de octubre en Disney +".

Según los rumores, Rosario Dawson (Daredevil, Zombieland: Double Tap) se unirá al elenco como la favorita de Clone Wars, Ahsoka Tano. Según los informes, se la vio filmando algunos clips para el próximo avance de la nueva temporada.

Todavía no sabemos cuándo estará disponible el tráiler, pero seguramente será pronto ahora que se ha revelado la fecha de lanzamiento oficial.

También sabemos que Giancarlo Esposito regresará como el villano principal Moff Gideon. Esposito es un actor ocupado en estos días, no solo protagoniza The Mandalorian y Better Call Saul (repitiendo su papel de Breaking Bad), sino que estará en la segunda serie de The Boys a partir de Amazon Prime Video este viernes, y es el jefe. chico malo en el videojuego Far Cry 6.

Escrito por Rik Henderson.