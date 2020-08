Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Marvel está listo para entrar en las guerras de transmisión con The Falcon y The Winter Soldier, una nueva serie limitada exclusiva de Disney +.

El espectáculo, que gira en torno a los dos antiguos compinches del Capitán América, será el primero de los ocho espectáculos ambientados en el MCU que están planeados para Disney +. Aunque su fecha de lanzamiento original de agosto se retrasó recientemente, The Falcon y The Winter Soldier seguirán siendo el primer set original de Disney + en el MCU.

Teniendo en cuenta que podría llegar sin mucho aviso, pensamos que sería un buen momento para reunir todo lo que hay que saber sobre The Falcon y The Winter Soldier.

The Falcon y The Winter Soldier probablemente se centrarán en Wilson para convertirse en el nuevo Capitán América.

Los actores Anthony Mackie y Sebastian Stan están programados para repetir sus papeles como Sam Wilson y Bucky Barnes, también conocidos como The Falcon y The Winter Soldier, respectivamente. Los personajes fueron importantes en las últimas dos películas de Capitán América, y su nueva serie se considera una parte más amplia del Universo Cinematográfico de Marvel.

El programa está programado para seis episodios y se anuncia como una serie limitada, así que no esperes una segunda temporada en el corto plazo.

Si bien Marvel ciertamente podría comenzar la producción en otra temporada eventualmente, ya hay otros ocho shows de MCU en proceso para Disney +. Además, parece que todos los días surge un rumor sobre un nuevo programa. Podría pasar un tiempo antes de que veamos a Falcon y Winter Soldier liderando una producción de MCU nuevamente.

Se confirmó que Wyatt Russell interpreta a John Walker, también conocido como Agente de los EE. UU., Un súper patriota que a menudo termina siendo un antagonista del Capitán América en los cómics.

Los rumores dicen que Walker será la elección de los EE. UU. Para reemplazar al Capitán América en lugar del Sam Wilson de Anthony Mackie, quien recibió el Escudo del Capitán América al final de Avengers: Endgame. Un dato interesante: en los cómics, Walker fue entrenado por Taskmaster , el villano en la próxima película de Black Widow.

Quizás recuerdes el Zemo de Daniel Bruhl de Civil War. Era solo un hombre normal sin superpoderes empeñados en vengarse de los Vengadores, ya que los culpaba de la muerte de su familia. Está programado para regresar como el villano. Lucirá la máscara púrpura que es conocida por usar en Marvel Comics.

El regreso del Barón Zemo debería significar cosas interesantes para Bucky Barnes de Sebastian Stan, ya que Zemo manipuló al Soldado de Invierno durante la Guerra Civil.

Otro actor que regresa de las dos películas anteriores de Capitán América es Emily VanCamp como Sharon Carter. Por supuesto, la última vez que la vimos, en Civil War, compartió un beso con el Capitán América, que ahora es su tío abuelo a través del matrimonio si seguimos correctamente las cosas del viaje en el tiempo de Endgame. Un poco asqueroso.

Esto nos lleva a una gran pregunta que los fanáticos se han estado preguntando: ¿Podremos ver una escena más de Chris Evans como el viejo Steve Rodgers, como vimos al final de Endgame? El propio actor rechazó los rumores de un cameo , pero eso no ha impedido que Internet se vuelva rampante por ver el trasero de Estados Unidos una vez más.

Discutimos esto en detalle a través de la sección anterior, pero aquí hay un resumen del elenco y los miembros del equipo confirmados hasta ahora para la primera temporada:

Anthony Mackie - El Halcón alias Sam Wilson

Sebastian Stan - El soldado de invierno, también conocido como Bucky Barnes

Daniel Bruhl - Barón Helmut Zemo

Emily VanCamp - Sharon Carter

Wyatt Russell - Agente de los EE. UU., También conocido como John Walker

Originalmente, Marvel quería lanzar The Falcon y The Winter Soldier en Disney + en agosto de 2020, pero se retrasó, sin una nueva fecha de lanzamiento .

Sin embargo, la buena noticia es que la demora podría ser de corta duración, ya que la filmación de la serie limitada se reanudó en julio . Dado el retraso de cinco meses en el rodaje debido al coronavirus, y si hay un cambio rápido ahora, Marvel Studios podría salir de la serie en algún momento a finales de este año o principios de 2021.

Pero aquí hay otro factor que podría causar un retraso adicional: Marvel había planeado lanzar Black Widow en mayo, tres meses antes de la fecha de lanzamiento original de agosto de The Falcon y The Winter Soldier. Marvel parece decidido a darle a Black Widow un lanzamiento teatral, por lo que si hay algún tipo de vínculo con las series The Falcon y The Winter Soldier, eso podría llevar a Marvel a retrasar el espectáculo hasta que Black Widow obtenga un lanzamiento adecuado.

Hasta ahora, nuestro único vistazo a The Falcon y The Winter Soldier ha sido de un anuncio que se publicó durante el Super Bowl, e incluyó fragmentos de otros próximos programas de Disney + Marvel. Echa un vistazo a Falcon tomando el escudo Vibranium para una prueba de lanzamiento cuando comienza el trailer:

