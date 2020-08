Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Mandaloriano se convirtió en un éxito instantáneo cuando se lanzó en Disney + a fines de 2019. Se ha convertido en un faro brillante en el fandom de Star Wars, teniendo en cuenta que la reciente serie de películas de Star Wars producidas por Disney ha fracasado de manera crítica (aunque las películas todavía se consideran caja) éxitos de oficina). El Mandaloriano incluso ha sido nominado por 15 Emmys hasta ahora, incluso para la Serie de Dramas Sobresalientes.

Con toda esa emoción que rodea el espectáculo, Disney, por supuesto, está planeando una segunda temporada. Esto es lo que sabemos sobre The Mandalorian S2 hasta la fecha.

Puede esperar que la mayoría de sus favoritos, que sobrevivieron a la primera temporada, regresen para la segunda temporada. (Vivirás en nuestros corazones Kuill e IG-11).

Obviamente, eso significa que verá más del Mandaloriano de Pedro Pascal, así como de The Child o Baby Yoda, como se le llama más comúnmente. Los fanáticos también deberían esperar ver Cara Dune de Gina Carano y Greef Karga de Carl Weathers, ya que todos han regresado por Disney.

The Dark Saber fue una de las preguntas candentes del final de la primera temporada de The Mandalorian. El sable de luz único fue creado por el primer Jedi Mandaloriano, Tarre Vizsla. Después de su muerte, otros Mandalorianos del clan de Vizsla adquirieron la espada y la empuñaron mientras gobernaban Mandalore por generaciones.

La historia del sable se remonta a la mayor parte de la mitología de Star Wars, e incluso Darth Maul la maneja en un punto. Cómo termina en las manos de Moff Gideon sigue siendo un misterio. Podríamos ver una respuesta pronto, ya que el actor que interpreta a Moff Gideon le dijo a Deadline: "Es una clave para el pasado de Moff Gideon".

Boba Fett fue visto por última vez cayendo en el pozo Sarlacc en Tatooine en Return of the Jedi, pero parece que de alguna manera escapó y aparecerá en la segunda temporada de The Mandalorian . El actor Temuera Morrison interpretará al personaje, según Hollywood Reporter. Interpretó a Jango Fett en Attack of the Clones en 2002.

Si eres fanático de la serie animada de La Guerra de las Galaxias, probablemente has estado esperando años una versión de acción real del Padawan de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Bueno, los rumores apuntan a que el personaje debutará en la segunda temporada de The Mandalorian en Disney + este otoño.

El personaje fue creado originalmente por el escritor, director y productor de The Mandalorian, Dave Filoni.

Ella tiene una historia completamente desarrollada en la serie animada, donde la vemos comenzar como una adolescente Padawan a Anakin durante The Clone Wars, y luego, cuando es mayor, la vemos ayudando a liderar la lucha contra el Imperio en Rebeldes. Una de las partes potencialmente más interesantes sobre la entrada de Ahsoka en The Mandalorian es que ella conocía a Yoda y podría tener algunos conocimientos para compartir con Mando sobre dónde podría encontrar a su familia.

Según se informa, Ahsoka será interpretada por Rosario Dawson, quien ha estado vinculada al papel desde que respondió a un tweet sobre interpretar a Ahsoka en 2017.

Otro personaje creado durante el tiempo de Dave Filoni trabajando en la serie animada de Star Wars es Bo Katan, y los informes recientes indican que Katee Sackhoff, quien expresó al personaje en Star Wars: Rebels, ha sido elegido nuevamente como Bo Katan para la nueva temporada de The Mandalorian. .

En Rebels, Sab Karen le dio a Bo Katan el Sable Oscuro para unir a los Mandalorianos contra el Imperio. Entonces, básicamente, ella podría llenar los vacíos entre lo que sucedió entre Los Mandalorianos y el Imperio, así como contarnos cómo Moff Gideon puso sus manos en el Sable Oscuro.

Parte de lo que hizo que la primera temporada de The Mandalorian fuera tan especial fue el elenco rotativo de directores increíbles, encabezado por el showrunner John Favreau. Favreau regresa nuevamente para la segunda temporada para dirigir al menos un episodio. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard y Rick Famuyiwa también tendrán un episodio.

En cuanto a los nuevos directores para esta próxima temporada, Robert Rodríguez (Alita: Battle Angel) y Peyton Reed (Ant-Man y Ant-Man and the Wasp) están listos para episodios directos. Carl Weathers también hará doble servicio esta temporada y dirigirá un episodio.

Discutimos esto en detalle a través de la sección anterior, pero aquí hay un resumen del elenco y los miembros del equipo confirmados hasta ahora para la segunda temporada:

Pedro Pascal - El Mandaloriano también conocido como Din Djarin

- El Mandaloriano también conocido como Din Djarin Giancarlo Esposito - Moff Gideon

- Moff Gideon Gina carano - cara duna

- cara duna Carl Weathers - Greef Karga

- Greef Karga Baby Yoda - Él mismo

Los informes sobre los rumores de lanzamiento de The Mandalorians se han convertido en su propia industria artesanal, con Jamie Lee Curtis y Michael Beihn siendo sujetos de informes no confirmados sobre apariciones en la segunda temporada del programa. Pero nuestro rumor favorito es que Timothy Olyphant se unirá al programa como Cobb Vanth , un ex esclavo que se convierte en el sheriff de Tatooine después de la caída de los Hutts, mientras luce una armadura mandaloriana.

En otras palabras, estamos hablando del espacio Deadwood . Aquí hay un resumen de los rumoreados miembros del elenco y la tripulación hasta ahora para la segunda temporada de The Mandalorian:

Rosario Dawson - Ahsoka Tano

- Ahsoka Tano Temuera Morrison - Boba Fett

- Boba Fett Katee Sackhoff - Bo Katan

- Bo Katan Timothy Olyphant - Cobb Vanth

- Cobb Vanth Michael Beihn

Jamie Lee Curtis

El Mandalorian fue un éxito tan inmediato que Disney hizo que el showrunner Jon Favreau comenzara a filmar en una segunda temporada poco después de que se estrenó la primera temporada, que pagó dividendos, ya que la filmación de la segunda temporada se completó antes de que pudiera verse afectada por el bloqueo de la pandemia de coronavirus. El CEO de Disney, Bob Chapek, ha confirmado que todavía podemos esperar que la temporada 2 de The Mandalorian se estrene en octubre de 2020.

Disney no ha lanzado un trailer de la segunda temporada.

Entonces, en lugar de eso, aquí hay un video de YouTube que muestra cada escena de Baby Yoda de los primeros cuatro episodios de la primera temporada.

Consulte nuestra guía sobre cómo ver cada película y programa de televisión de Star Wars en el orden correcto.

Escrito por Maggie Tillman.