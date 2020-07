Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Thor regresará para una cuarta salida en solitario en el Marvel Cinematic Universe con una nueva película llamada Thor: Love and Thunder.

Es una de las películas no esperadas más esperadas de los Vengadores que Marvel haya producido, dadas algunas de las noticias y rumores que han estado circulando al respecto. Además, nuestra próxima aventura de MCU todavía está a unos pocos meses, con el lanzamiento en noviembre de Black Widow. En previsión de hacia dónde se dirigirá el MCU, pensamos que sería un buen momento para analizar todo lo que sabemos hasta ahora sobre Love and Thunder.

Un tema común con las adaptaciones cómicas de Marvel para el MCU es que las historias generalmente difieren en formas pequeñas pero increíblemente significativas. Se rumorea que Love and Thunder está inspirado o se basa libremente en una serie de cómics de Thor escritos por Jason Aaron, que ve a Jane Foster asumir el manto de Thor cuando el Thor original pierde la capacidad de levantar su martillo. El cómic también ve a Foster luchar contra el cáncer.

Entonces, podríamos ver muy bien a una mujer Thor enamorada y truena. Pero hay otros rumores, que no tienen nada que ver con esta teoría, como una historia especulativa de Beta Ray Bill, o la posible búsqueda de Valkyrie de una Reina para ayudarla a gobernar Asgard, o tal vez un vínculo con los Guardianes de la Galaxia. Resumimos estos rumores a continuación. Tenga en cuenta que ninguno o todos podrían terminar siendo ciertos.

El final del juego representó el final de un viaje de una década para los Vengadores; También estaba programado para ser la película final de Hemsworth, según informes sobre su contrato de cine. Esto nos hizo preguntarnos si alguna vez volvería a interpretar al personaje. Sin embargo, se ha anunciado una cuarta película de Thor como parte de los planes de la "Fase Cuatro" de Marvel, con la confirmación de que Hemsworth regresará como el Dios nórdico.

Junto con Thor de Hemsworth, regresará Valkyrie de Tessa Thompson, con una posible trama para la película centrada en su búsqueda de una Reina para ayudarla a gobernar Asgard. Thompson incluso dejó escapar recientemente que el último borrador del guión de Love and Thunder incluye tiburones espaciales.

Hay otra estrella importante de las películas anteriores de Thor que regresa ... Natalie Portman. Incluso puede ser una mujer Thor en esta entrega.

Te perdonaríamos si creyeras que ya no la ves en las películas de Marvel. Portman interpretó el interés amoroso de Thor, Jane Foster, en las dos primeras películas de Thor, pero dejó de aparecer en ellas después de The Dark World de 2013. Thor incluso mencionó que los dos se separaron en Avengers: Endgame. Sin embargo, cuando Marvel anunció Love and Thunder, reveló que el personaje de Portman volverá.

Según los informes, también es más que un interés amoroso. Algunos esperan que Foster demuestre que es digna de empuñar el martillo de Thor, Mjolnir, y que es capaz de obtener los poderes de Thor. Su historia podría adaptarse libremente de Marvel Comics, en la que Foster contrae cáncer antes de convertirse en Thor.

Finalmente, se ha confirmado que Christian Bale estará en la próxima película de Thor , pero el personaje exacto que interpretará aún no ha sido nombrado por Marvel, lo que ha llevado a una especulación desenfrenada. Una teoría potencial sugiere que él es Beta Ray Bill, un alienígena con cara de caballo encargado de Marvel Comics de llevar a su gente a un nuevo hogar en toda la galaxia. Incluso eventualmente gana los poderes de Thor.

Él no es realmente un villano, pero sí golpea a Thor y toma su martillo.

Oh, hay otro personaje confirmado que vale la pena conocer: Korg. Taika Waititi volverá a hablar con la amiga de Thor. Él también escribirá y dirigirá la película. Recuerde: dirigió Ragnarok, que muchos creen que es una de las mejores y más chistosas películas de Thor.

En términos de otras partes conocidas hasta ahora sobre Love and Thunder, hubo una gran expectación sobre un posible spin-off de Asgardians of the Galaxy, dada la conclusión de Endgame, que vio a Thor abandonar la Tierra con los Guardianes. Ha habido pocas noticias sobre lo que han estado haciendo, pero aún esperamos que aparezcan algunos de los Guardianes, teniendo en cuenta que Vin Diesel, la voz de Groot, afirmó lo mismo.

Discutimos esto en detalle a través de la sección anterior, pero aquí hay un resumen del elenco y los miembros del equipo confirmados hasta ahora para Love and Thunder:

Chris Hemsworth - Volviendo a interpretar a Thor

- Volviendo a interpretar a Thor Natalie Portman - Volviendo como Jane Foster

- Volviendo como Jane Foster Tessa Thompson - Volviendo como Valkyrie

- Volviendo como Valkyrie Christian Bale - Nuevo personaje; nombre aún no revelado

- Nuevo personaje; nombre aún no revelado Taika Waititi - Volviendo como Korg y para escribir y dirigir

Marvel Studios detuvo temporalmente el desarrollo de preproducción de Thor: Love and Thunder debido a la pandemia de coronavirus.

Actualmente está programado para llegar a los cines el 11 de febrero de 2022.

Todavía no hay trailers para el próximo Thor. Aún no ha sido filmado.

Consulte nuestra guía sobre las próximas películas de Marvel, las escenas posteriores al crédito de Marvel, además de cómo ver cada película de Marvel en orden cronológico.