Disney ha confirmado a Pocket-lint que está cerrando sus canales infantiles en el Reino Unido, con todo el contenido infantil exclusivo para Disney + en el futuro.

Disney Channel, DisneyXD y Disney Junior ya no estarán disponibles en la televisión británica, a través de Sky , Virgin Media o cualquier otro servicio de televisión a partir del 1 de octubre de 2020. Ya se han eliminado de Now TV, y los clientes han sido informados de su eliminación el 21 de junio .

En cambio, todo el contenido y los programas, como Doc McStuffins, Elena of Avalor y Liv and Maddie serán exclusivos de Disney +. Muchas (si no todas) las series ya están disponibles en la plataforma de transmisión.

"El servicio directo al consumidor, que atrajo a más de 54.5 millones de suscriptores en todo el mundo en sus primeros siete meses, ahora estrenará todas las últimas películas, series y especiales de los tres canales de Disney, además de ofrecer un rico y expansivo catálogo posterior de Los títulos de Disney Channel en el Reino Unido, incluyendo Mickey Mouse Clubhouse, Descendants 3 y Phineas and Ferb ", nos dijeron en un comunicado.

También insinuó que el cierre de los canales se debió a acuerdos para nuevos acuerdos de distribución entre Disney y Sky, Virgin TV. etc., no ser golpeado.

"The Walt Disney Company sigue comprometida con el negocio de nuestros canales para niños y continúa ejecutando acuerdos de distribución para canales de Disney en muchos mercados donde Disney + también está disponible, con el objetivo de brindar a nuestros fanáticos múltiples puntos de entrada a nuestra narración", agregó.

Disney + cuesta £ 5.99 por mes en el Reino Unido.

