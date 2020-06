Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hay 39 escenas posteriores al crédito ocultas como los huevos de pascua al final de todas las películas en Marvel Cinematic Universe . Algunos de ellos simplemente existen para darles a los fanáticos una risa extra antes de que abandonen el teatro, pero muchos de ellos contienen información importante que une las más de 20 películas y al mismo tiempo les da a los fanáticos algo para masticar mientras se preguntan hacia dónde se dirige el universo. .

Es posible que se los haya perdido si corrió al baño o apagó la televisión tan pronto como vio los créditos. O tal vez los atrapó pero perdió las referencias o le gustaría saber más. De cualquier manera, hemos enumerado todas las escenas posteriores al crédito a continuación, para que pueda verlas fácilmente, con enlaces a Disney +. También proporcionamos un contexto para ayudarlo a dar sentido a la línea de tiempo de MCU.

Siga nuestra guía a continuación para aprender sobre cada huevo de Pascua en las escenas posteriores al crédito de MCU. En la parte inferior, encontrará una versión sin spoilers con enlaces a las escenas reales si desea verlas.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

En esta escena ubicada al final de los créditos de Iron Man, vemos a Tony Stark (Robert Downey Jr), quien, después de revelar su identidad como Iron Man, regresa a casa para encontrar a Nick Fury (Samuel L Jackson) esperando admitir que Iron Man No es el único superhéroe del mundo. ¿Existieron incluso las escenas posteriores al crédito antes de que Marvel dejara una vista previa de un universo cinematográfico completo a finales del Iron Man de 2008?

Antes de que salieran los créditos a finales de The Incredible Hulk de 2008, Marvel nos dio otra mirada al futuro de los Vengadores; vemos a Tony Stark (Robert Downey Jr) acercarse al general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) en un bar para informarle que se está formando un equipo.

Esta escena es particularmente interesante para el futuro del MCU, ya que Ross aparece en el funeral de Tony Stark en la película Avengers: Endgame y también está programado para aparecer en Black Widow. También circulan rumores sobre una aparición en las próximas series de Falcon y Winter Soldier Disney + y posiblemente incluso en un equipo de Thunderbolts en algún momento en el futuro.

Esta es la única película que actualmente no está disponible en una plataforma de transmisión, pero eso no es sorprendente, dado que Marvel quiere que te olvides de todos modos.

Esta escena posterior a los créditos no es más que un avance directo para Thor, que se lanzó un año después del estreno de Iron Man 2. La escena muestra al Agente Escudo Phil Coulson (Clark Gregg) llegando a un desierto en Nuevo México antes de que el disparo se despliegue para revelar el Martillo de Thor en el centro de un cráter.

Esta es otra escena posterior al crédito que provoca una futura película de MCU. Prevee eventos en la primera película de Avengers; vemos a Nick Fury darle la bienvenida a Erik Selvig (Stellan Skarsgard) a una instalación de Shield para que pueda comenzar a estudiar el Tesseract. Sin embargo, Selvig está bajo el control de Loki (Tom Hiddleston).

En esta escena al final de los créditos, vemos más presagios de la primera película de Avengers, que vendría un año después. Steve Rodgers (Chris Evans) está haciendo su rutina habitual de volar sacos de boxeo con los puños cuando aparece Nick Fury y pide ayuda para salvar el mundo.

The Avengers es nuestra primera película con dos escenas. Los vemos una vez que pasan los créditos.

La primera escena ocurre a mitad de camino y presenta al loco titán, Thanos (Josh Brolin). Lo vemos enterarse de la derrota de Loki a manos de los Vengadores. La segunda escena es una de las escenas de crédito final más famosas de Marvel: Los Vengadores exhaustos, después de defender Nueva York y derrotar a un gigantesco ejército alienígena invasor, se reúnen para un "Shawarma", o un bocado para comer.

En esta escena al final de los créditos, vemos a Tony Stark (Robert Downey Jr) relatando los eventos de la película a Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien se ha quedado dormido. Si bien esto se ríe, Tony Stark, sentado con Bruce para una sesión de terapia improvisada, lo muestra luchando con la preocupación de que no puede salvar a todos, lo que lo lleva a crear Ultron.

The Dark World nos da otras dos escenas al final. El primero se conecta con el futuro de las Piedras Infinitas, ya que vemos a los compatriotas de Thor, Sif (Jaime Alexander) y Volstagg (Ray Stevenson), entregan el Éter a The Collector (Benicio Del Toro).

La segunda escena, que se encuentra al final de los créditos, ve a Thor (Chris Hemsworth) regresar con Jane Foster (Natalie Portman), y los dos comparten un abrazo amoroso. Durante un tiempo, parecía que este era el pico de la relación Thor / Jane Foster, ya que Portman dejó de aparecer en la película, y más tarde, en Endgame, Thor hace referencia a una aparente ruptura. Sin embargo, Portman regresará por Thor: Love and Thunder.

Otra doble escena final, agradable.

El primer presagio de Avengers: Age of Ultron. Vemos a Wolfgang Von Strucker (Thomas Kretschmann) estudiando el cetro / piedra mental de Loki. Se dirige a dos sobrevivientes de las pruebas que involucran el cetro: Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) y Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

La segunda escena está al final de los créditos y ve al Soldado de Invierno (Sebastian Stan) colarse en una exhibición temática del Capitán América en un museo, donde luego nota una parte de la exhibición dedicada a su vida pasada.

Los primeros Guardianes de la Galaxia tienen dos escenas posteriores al crédito, y ambas encajan bien con la divertida racha de la película.

La primera escena es antes de los créditos y ve ahora a Baby Groot (Vin Diesel) bailando mientras Drax (Dave Bautista) afila sus cuchillos. La segunda escena ve a The Collector (Benicio Del Toro) sentado entre las ruinas de su colección antes de que el perro espacial ruso Cosmos venga y se lama la cara, lo que asusta a Howard, el pato.

Esta escena muestra a Thanos (Josh Brolin) poniéndose el Infinity Gauntlet antes de declarar: "Bien, lo haré yo mismo", mientras se pone en camino para obtener todas las piedras del Infinito y hacer una confrontación final con los Vengadores. Este momento hace que Thanos sea el principal antagonista del universo.

Aquí hay otra secuencia doble posterior al crédito de Marvel al final de Ant-Man, con cada escena presagiando una futura película de MCU.

La primera escena ve a Hank Pym (Michael Douglas) revelar un prototipo de traje Wasp a su hija Hope (Evangeline Lilly), aludiendo a la secuela de Ant-Man y The Wasp. La segunda escena muestra un fragmento del Capitán América: Civil War, donde vemos a Steve Rodgers (Chris Evans) y Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) han capturado a Bucky Barnes (Sebastian Stan) y están discutiendo qué hacer con él.

Sam luego dice que conoce a un tipo que podría ayudar, aludiendo a su encuentro con Ant-Man (Paul Rudd).

Hay dos escenas finales en Captain America: Civil War. El primero ve a Steve Rodgers (Chris Evans) en Wakanda, donde es testigo de cómo Bucky (Sebastian Stan) entra en un sueño criogénico mientras los Wakandans descubren una forma de deshacer su programación mental. Luego se encuentra con TChalla (Chadwick Boseman), quien le informa que puede quedarse en Wakanda todo el tiempo que lo necesite.

La segunda escena muestra a Peter Parker (Tom Holland) regresando a su hogar en Queens. Su tía May (Marisa Tomei) pregunta acerca de un nuevo ojo morado de su tiempo con Tony Stark. Al final, inspecciona su honda web y descubre que Tony lo modificó para que emita un símbolo de Spider-Man.

Doctor Strange también tiene dos escenas posteriores al crédito. La primera es una escena de Thor: Ragnarok; El Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) pregunta por qué Thor ha traído a Loki a la Tierra, antes de que los dos lleguen a un acuerdo de que el Doctor Strange los ayudará si regresan a Asgard de inmediato.

La segunda escena ve al ex aliado de Strange, Mordo (Chiwetel Ejiofor) atacar a Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt), quien había ayudado previamente a Strange. Mordo deja en claro que es una amenaza futura cuando describe a hechiceros como Doctor Strange como el principal problema con el mundo.

Guardians of the Galaxy Vol II estableció el estándar para las escenas posteriores al crédito con cinco, tres más que cualquier otra película de MCU. Por supuesto, la mayoría de ellos son pequeñas parodias chistosas, como Stan Lee hablando con los Vigilantes, Starlord (Chris Pratt) tratando con un adolescente Groot y Kraglin (Sean Gunn) apuñalando accidentalmente a Drax con la flecha de Yondu. Las otras dos escenas son bromas que aún no se han pagado.

Después del sacrificio de Yondu, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) vuelve a armar su antiguo equipo del que Yondu formó parte en el pasado. Ya sea que este equipo vuelva a aparecer en los próximos Guardianes de la Galaxia o termine en un spin-off de Disney + , tendremos que esperar.

La otra escena muestra a Ayesha (Elizabeth Debicki), líder del Soberano, revelando que está creando una criatura capaz de matar a los Guardianes de la Galaxia. Ella lo nombró Adam, que es una referencia al personaje de Marvel Comics Adam Warlock .

Hay dos escenas en Homecoming. La primera muestra que Adrian Toomes (Michael Keaton) abordó en prisión la identidad de Spider-Man, pero Toomes se niega a revelar lo que sabe. La segunda escena llega al final de los créditos; El Capitán América de Chris Evan filma un anuncio de servicio público sobre la importancia de la paciencia antes de que usted y el público sepan que no han esperado nada.

La primera escena adicional en Thor: Ragnarok muestra a los reconciliados Thor y Loki discutiendo los planes para el futuro del pueblo asgardiano cuando una gran nave espacial aparece justo fuera de la suya. Por supuesto, luego aprendemos en Avengers: Infinity War que la nave pertenece a Thanos.

La segunda escena llega al final de los créditos y ve al Gran Maestro (Jeff Goldblum) lidiando con las consecuencias de la revolución en Sakaar.

La primera de dos escenas adicionales en Black Panther muestra a TChalla (Chadwick Boseman) revelando a la ONU que Wakanda es una superpotencia tecnológica y se compromete a ayudar al mundo. La segunda escena muestra que Bucky Barnes (Sebastian Stan) se ha despertado y parece recuperarse de su programación mental. Él es visitado por Shuri (Letitia Wright), quien le dice que tiene mucho que ponerse al día.

Avengers: Infinity War solo tiene una escena adicional, y presagia la relación de Nick Fury con el Capitán Marvel (Brie Larson) y su eventual regreso a la Tierra sin seguir el Snap. A medida que los efectos del Snap se desarrollan a su alrededor, Nick Fury (Samuel L Jackson) envía una comunicación a una persona desconocida a través de un beeper supercargado. Y luego, se desvanece en polvo.

Hay dos escenas finales en la secuela de Ant-Man de 2015. La única escena al final es solo para reír; muestra una hormiga gigante tocando la batería eléctrica de Scott. El otro llega a la mitad de los créditos y es fundamental para el elemento de viaje en el tiempo de Avengers: Endgame, ya que ve a Scott (Paul Rudd) dirigirse al reino cuántico en el momento en que Thano chasquea los dedos.

Hay dos escenas de crédito final en Captain Marvel de 2019, una de las cuales muestra Avengers: Endgame. Mientras un grupo de Vengadores discute el buscapersonas encontrado donde Fury se desintegró, el Capitán Marvel (Brie Larson) aparece en la habitación y exige saber qué le sucedió a Fury.

La otra escena explica cómo Fury recuperó el Tesseract de Goose the Cat.

Entonces, la película más grande de MCU de todos ellos no incluyó una escena posterior al crédito, pero hay una pequeña devolución de llamada que los fanáticos acérrimos pudieron haber escuchado mientras esperaban los créditos. A medida que los créditos comienzan a disminuir, puedes escuchar el sonido de Tony Stark golpeando el hierro en su primer traje.

Spider-Man: Far From Home tuvo dos de las escenas posteriores al crédito más importantes hasta el momento. En la primera escena, vemos a Peter Parker (Tom Holland) y MJ (Zendaya) terminando de navegar por la ciudad cuando aparecen noticias en un televisor cercano. J Jonah Jameson (JK Simmons) transmite un video manipulado con Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) fijando sus propias acciones en Spider-Man y revelando la verdadera identidad del héroe.

En la escena extra final, vemos que Nick Fury (Samuel L Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) eran en realidad los Skrulls, Talos (Ben Mendelsohn) y Soren (Sharon Blynn) que cambian de forma, y llaman al verdadero Nick Fury, quien está actualmente a bordo de un buque Skrull en el espacio profundo.

Aquí hay una compilación de todas las escenas finales de la película Marvel, pero sin spoilers:

