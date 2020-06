Aquí es cuando Frozen 2 llegará a Disney + en el Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney ha anunciado que Frozen 2 debutará en Disney + en el Reino Unido el próximo mes: el servicio de transmisión incluirá la película a partir del 3 de julio.

Hasta el momento, la película solo estaba disponible en Disney + en EE. UU., Australia y los Países Bajos, pero no en el Reino Unido, donde Disney + se lanzó a fines de marzo. Como Frozen 2 es uno de los contenidos más esperados de Disney de los últimos tiempos, probablemente constituirá la columna vertebral de un impulso de verano para el servicio de transmisión, que aparentemente cuenta con alrededor de 55 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Frozen 2 ha estado previamente disponible digitalmente en el Reino Unido, pero habría tenido que pagarlo específicamente a través de Sky Store u otros servicios de pago para descargar. Como parte del lanzamiento, Disney + UK también llevará a cabo un documental making of llamado Into the Unknown: Making Frozen 2 a partir del 26 de junio.

Disney + ya ofrece una amplia selección de películas y programas de TV de Marvel Studios, películas de Star Wars y Pixar, además de todos los clásicos de Disney, incluido el Frozen original.

Una vez más, Frozen 2 sigue a Elsa quien, con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, viaja para encontrar la fuente de sus poderes mágicos y salvar el reino de Arendelle.