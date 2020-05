Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney, en celebración del Día Nacional de Streaming, ha anunciado una nueva serie de Muppets que será exclusiva de Disney +.

Llamada Muppets Now, la serie original se estrenará el 31 de julio en el servicio. Muppets Now ha sido descrito como una comedia de situación improvisada. Disney se burló por primera vez del programa en agosto pasado ... y luego se quedó en silencio. Ahora, finalmente está revelando una fecha de lanzamiento y arte para el espectáculo, dando a los fanáticos ansiosos un vistazo al elenco, que incluye a Kermit the Frog y Miss Piggy.

Muppets Now es la primera serie original de Muppets Studio para Disney +. La primera temporada constará de seis episodios.

Aquí está el lema del programa:

“Scooter se apresura a cumplir con los plazos de entrega y cargar la nueva serie Muppet para su transmisión. Resulta que los episodios están listos ahora, y tendrá que sortear cualquier obstáculo, distracción y complicación que el resto de la pandilla Muppet le arroje ".

Disney también dijo que Muppets Now está "desbordado de locura espontánea, estrellas invitadas sorprendentes y más ranas, cerdos, osos (y lo que sea) de lo que está permitido legalmente". que primero los hizo famosos ".

MuppetsNow estará disponible en Disney + en los EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda e India para comenzar. Para obtener más información sobre Disney +, incluido cómo funciona y cuánto cuesta, consulte nuestra guía aquí.