Es el 4 de mayo y Disney + tiene algunas delicias relacionadas con Star Wars en la tienda para celebrar.

Para empezar, Star Wars: The Rise of Skywalker ahora está disponible para ver en la plataforma de transmisión, una semana después del lanzamiento del disco y en 4K Dolby Vision, para arrancar. Como es el episodio uno del documental de The Mandalorian Disney Gallery, ahora que la serie ha terminado en el Reino Unido.

Sin embargo, la diversión no se detiene allí, ya que ahora también hay disponible una gama de nuevos avatares de perfil.

Ahora puedes elegir ser un porg, DO de Rise of Skywalker, un soldado número 332, Jabba the Hutt, Bo Katan, Captain Rex o la versión animada de Darth Maul de Clone Wars.

También habrá "adquisiciones de arte" en el servicio Disney + , diseñado en torno al cine, Star Wars Universe y el 4 de mayo.

Particularmente nos gusta el arte conceptual original para C-3PO y R2-D2 de Ralph McQuarrie, elegido como encabezado.

Además de la última proyección del episodio de The Mandalorian en el Reino Unido y Europa el viernes, la serie Clone Wars también ha llegado a su fin.

Disney + también agregó Star Wars: Resistance a la plataforma recientemente, por lo que hay mucho para que puedas aprender hoy.

