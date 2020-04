Disney + obtiene Star Wars The Rise of Skywalker el 4 de mayo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Es 4 de mayo pronto y eso, por supuesto, significa que es casi la hora de las celebraciones del 4 de mayo de Star Wars. Y, ¿qué mejor comienzo que hacer que Star Wars: The Rise of Skywalker esté disponible para ver en Disney + para todos los suscriptores?

Eso es exactamente lo que está haciendo Disney : el último capítulo de la serie de películas de Star Wars y el último de la saga Skywalker estará disponible para ver en Disney + a partir del 4 de mayo sin costo adicional.

Sin duda, eso irritará a algunos que han pagado la película en disco o en formato de descarga digital recientemente (solo hemos comprado recientemente la versión 4K Blu-ray), pero todos los demás estarán encantados con la idea de ser capaz de ver todas las películas en el servicio de transmisión, de principio a fin. Y todo en 4K HDR para arrancar.

Star Wars: The Rise of Skywalker estará disponible en Disney + en todas las regiones donde el servicio también esté disponible, no solo en EE. UU. Y Canadá. Eso significa que el Reino Unido lo obtendrá al mismo tiempo. La única excepción son los Países Bajos, que lo recibirán el 5 de mayo, gracias a las vacaciones del día conmemorativo del país.

Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias del Reino Unido también disfrutarán el 1 de mayo con el episodio final de The Mandalorian disponible ese día, el momento ideal para abrir el apetito por la película.