Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney y sus subsidiarias siguen ajustando la fecha de lanzamiento de sus próximas películas.

Debido a la pandemia del coronavirus, varios estudios de Hollywood se han visto obligados a posponer indefinidamente producciones originalmente previstas para llegar a los cines esta primavera y verano. Ahora, Disney está proporcionando más claridad acerca de cuándo algunas películas de Disney, Marvel y Fox finalmente se estrenarán.

Aquí está la lista completa de las próximas películas de Disney y Marvel y sus fechas de estreno.

Fecha de lanzamiento de Black Widow : Inauguración en cines el 6 de noviembre de 2020

El retraso de Black Widow ha causado que varios otros títulos de Marvel se retrasen meses desde su fecha de lanzamiento original.

Fecha de estreno de Eternals: Inauguración en cines el 12 de febrero de 2021

Fecha de lanzamiento de Shang-Chi: Inauguración en salas el 7 de mayo de 2021

Fecha de estreno de Doctor Strange 2: Inauguración en salas el 5 de noviembre de 2021

Thor: Love And Thunder Fecha de lanzamiento: Inauguración en cines el 18 de febrero de 2022

Black Panther 2 Fecha de estreno: Inauguración en salas el 6 de mayo de 2022

Fecha de lanzamiento de Captain Marvel 2:Inauguración en cines el 8 de julio de 2022

Fecha de lanzamiento de Artemis Fowl : Estrenando en Disney+ en verano de 2020

Fechade estreno de Mulan : Inauguración en salas el 25 de julio de 2020

Fecha de lanzamiento de Free Guy: Inauguración en salas el 11 de diciembre de 2020

Fecha de lanzamiento de Jungle Book: Inauguración en salas el 30 de julio de 2021

En términos de películas procedentes de The Walt Disney Company, sí, hay otros proyectos que se han pospuesto.

La quinta Indiana Jones sin título de Disney se ha retrasado del 2021 al 29 de julio de 2022. El crucero por la selva del estudio también ha sido retrasado un año hasta el 30 de julio de 2021. Mientras tanto, Searchlight Pictures, propiedad de Disney, retrasó The French Dispatch desde julio hasta el 16 de octubre de 2020. Oh, y los nuevos mutantes de Fox no tiene una nueva fecha de lanzamiento, pero el alma de Pixar todavía está fijado para el 20 de junio.

Hay, en este momento, más de un millón de casos del nuevo coronavirus, un virus que causa la enfermedad respiratoria conocida como COVID-19. Se está extendiendo rápidamente por todo el mundo y actualmente es una pandemia con más de 50.000 muertes. Los gobiernos de todo el mundo han ordenado cuarentenas, obligando a cerrar salas de cine en casi todas las ciudades, estados y países.

Por lo tanto, la gran mayoría de las producciones se han aplazado y es necesario reprogramar. Cada título necesitará el estreno teatral más completo posible en todo el mundo, o sospechamos que sus estudios y distribuidores sufrirán pérdidas catastróficas.