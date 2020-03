Cómo obtener Disney + en Sky Q

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si tiene Sky Q y ha llegado a este artículo, probablemente se preguntará cómo obtener Disney + y cómo puede ver los movimientos de Disney y la televisión hoy (sí, sabemos que quiere ver The Mandalorian).

Disney + ahora se lanzó en el Reino Unido e Irlanda y está disponible en Sky Q a través de la aplicación Disney +; le mostraremos cómo hacerlo.

La aplicación Disney + ahora está disponible en la sección Aplicaciones del menú de Sky Q: deberá desplazarse hacia abajo bastante.

Está justo en la parte inferior de esa sección, muy por debajo de Spotify, Netflix y otras aplicaciones por alguna razón.

¿No tienes la aplicación? No entres en pánico. Su caja simplemente no se ha actualizado. Un ciclo de energía completo suele ser el truco aquí: asegúrese de que su caja tenga conexión a Internet en todo momento. A veces, incluso si la conectividad a Internet está presente, la caja necesita un poco de tiempo para recuperarse.

Todavía no, aunque se acerca. Disney + aún no está disponible en Sky Q como un servicio totalmente integrado como Netflix en la actualidad. Por lo tanto, no verá los programas de Disney + junto con Sky (y Netflix si tiene una suscripción a través de Sky) en la guía de programas (EPG).

Cuando esté disponible, deberá suscribirse a Disney + a través de Sky si desea que esté completamente integrado. Es una pena para las personas que se enredaron en el acuerdo de pre-pedido de Disney +.

Ahora TV recibirá la aplicación dedicada en "los próximos meses", no ahora como esperábamos anteriormente.

