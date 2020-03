Consejos y trucos de Disney +: aprovecha al máximo tu suscripción

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El nuevo servicio de transmisión de Disney , Disney + (también llamado Disney Plus), finalmente se lanzará en el Reino Unido.

Hemos estado jugando con el servicio desde que se estrenó en los EE. UU. Hace unos meses y hemos reunido una buena cantidad de consejos y trucos para ayudarlo a comenzar. Sin embargo, es una plataforma bastante simple, sin demasiados hacks ocultos o soluciones secretas, lo que significa que no hay mucha curva de aprendizaje. Sin embargo, aquí hay algunas maneras en que puede aprovechar al máximo su suscripción mensual a Disney +.

Marque esta página, ya que planeamos actualizar con más consejos con el tiempo.

Puede acceder al sitio de Disney + desde un navegador web de escritorio, o puede descargar la aplicación en un dispositivo, como un dispositivo móvil, consola de juegos, decodificador y televisión inteligente. Básicamente, si tiene un reproductor multimedia de transmisión o un dispositivo con acceso a Internet, entonces debería poder acceder a Disney +. Consulte nuestra guía Disney + para obtener una lista de dispositivos compatibles y más información.

Una vez que descubra cómo quiere ver Disney +, puede suscribirse fácilmente al servicio desde aquí. En el Reino Unido, Disney + cuesta £ 5.99, pero también hay una suscripción introductoria de 12 meses por £ 50, frente al precio eventual regular de £ 60 por una suscripción anual.

Después de que se haya registrado e iniciado sesión en Disney +, podrá configurar perfiles de usuario para todos los miembros de su hogar que tengan acceso a su suscripción. Se asegurará de que no pierdas tu lugar en The Mandalorian si alguien más en tu casa comienza a mirar.

En la aplicación Disney +, ve a la izquierda de la pantalla de inicio de Disney + para acceder al menú de la barra lateral. En la parte superior está el perfil que estás usando actualmente. Haga clic en el perfil y se lo dirigirá a un menú donde puede seleccionar qué perfil desea usar, o puede agregar un nuevo perfil o editar uno existente. Disney + permite hasta siete perfiles de usuario en una sola cuenta y hasta cuatro transmisiones simultáneas.

Para cancelar su suscripción, depende de cómo se haya registrado en Disney +. Aquí está la explicación de Disney + , pero nos permite desglosarla aún más.

Si se registró a través del sitio web de Disney +, puede cancelar su suscripción iniciando sesión desde una computadora de escritorio, yendo a su cuenta, seleccionando los detalles de facturación, y allí encontrará la opción de cancelar su suscripción. Solo asegúrate de hacer clic para confirmar. Pero, si te registraste a través de Google, Apple o Amazon, deberás ir al enlace correspondiente a continuación y seguir sus pasos para cancelar:

Disney + te permite descargar todo el contenido que quieras ver sin conexión. La única condición es que debe iniciar sesión en Disney + cada 30 días. Sin embargo, aparte de eso, puedes descargar tanto contenido como quieras en 10 teléfonos o tabletas diferentes. Para descargar contenido, simplemente haga clic en la película o el programa que desea descargar y verá la opción de reproducir, guardar o descargar.

Haga clic en la opción de descarga y podrá verla en cualquier momento, incluso sin Internet.

Instala la aplicación Disney + para iPhone o Android . Abra la aplicación e inicie sesión o regístrese en su cuenta Disney +. Seleccione el título que desea ver sin conexión. La aplicación te permite descargar a través de Wi-Fi de forma predeterminada, pero puedes ir a la configuración y elegir descargar sobre datos (esto contará en función de tu límite de datos mensual). Presiona el ícono Descargar (es la flecha hacia abajo).

Disney + puede ser desalentador al principio, con acceso a contenido de Marvel, Star Wars y mucho más. Por eso es útil configurar una lista de observación para que no olvide nada. Se hace de la misma manera en el escritorio o en el reproductor de medios de transmisión: simplemente haga clic en el título que desee y en la siguiente pantalla, haga clic en el ícono + al lado del botón Reproducir. Si el ícono + se convierte en una marca de verificación, entonces se ha agregado a su lista de observación.

Puede acceder a su lista de observación a través del menú de la barra lateral a la derecha de la pantalla de inicio de la aplicación Disney +. En un escritorio, el ícono de la lista de observación aparece en la parte superior del sitio web de Disney +. ¡Fácil!

Disney + es muy amigable para los niños, pero si desea asegurarse de que sus hijos más pequeños no puedan acceder a ninguno de los títulos PG o PG-13 disponibles (como las películas Marvel o Star Wars), entonces Disney lo ha hecho súper fácil. Simplemente configure a sus hijos con su propio perfil siguiendo los pasos que ya hemos cubierto. A partir de ahí, difiere ligeramente dependiendo de si está en una computadora de escritorio o en un reproductor multimedia de transmisión.

En el sitio web de Disney + en un escritorio, desplace el mouse sobre el ícono de perfil en la esquina superior derecha para acceder al menú desplegable y elija editar perfiles de la lista de opciones. Seleccione el perfil al que desea agregar las protecciones y active Perfil de niños en la página siguiente.

En la aplicación Disney + desde un reproductor multimedia de transmisión, acceda al menú Perfil en la parte superior del menú de la barra lateral y a la derecha de la pantalla de inicio. Elija editar perfiles en la parte inferior de la página siguiente y luego elija el perfil. En la siguiente pantalla, active el perfil de Niños y, a partir de ese momento, no se mostrará ningún contenido con una calificación superior a PG. Puedes obtener más información sobre los controles parentales aquí.

¿Quieres evitar que Disney + reproduzca automáticamente el próximo episodio? Solo apaga la reproducción automática. Puede encontrar los controles para la reproducción automática ocultos en las opciones de su perfil. Siga las instrucciones anteriores para editar su página de perfil desde un escritorio, luego desplace el mouse sobre el ícono de perfil en la esquina superior derecha para acceder al menú desplegable y elija editar perfiles de la lista de opciones.

O, desde un reproductor multimedia de transmisión, acceda al menú Perfil en la parte superior del menú de la barra lateral y a la derecha de la pantalla de inicio, y luego elija editar perfiles en la parte inferior de la página siguiente. A partir de ahí, solo asegúrese de elegir su propio perfil, y luego puede desactivar la reproducción automática.

Uno de los principales atractivos de Disney + son las diversas colecciones de contenido de varios universos cinematográficos. Disney intenta poner esas conexiones al frente y al centro en Disney +. Justo en la pantalla de inicio, por ejemplo, te da opciones para elegir las colecciones de Pixar, Marvel, Star Wars y Disney. Cada uno muestra el catálogo completo que Disney + tiene para ofrecer: increíble, ¿verdad?

Si se desplaza hacia abajo en la pantalla de inicio, hay colecciones más pequeñas. Por ejemplo, hay una Colección Darth Vader que tiene todo lo relacionado con el villano icónico, y hay otra que tiene todas las películas originales de Disney Channel.

Disney es el propietario de un gigantesco catálogo de contenido, pero, desafortunadamente para nosotros, no todo está disponible actualmente en Disney +. Hay una gran cantidad de razones por las cuales las diferentes películas no están en Disney +, como las ofertas existentes con otras plataformas de transmisión que se interponen en el camino, o tal vez Disney podría no querer algunas películas (como Deadpool) en una plataforma de transmisión comercializada para niños.

De cualquier manera, Disney le ofrece una forma de solicitar contenido. Vaya a la página de ayuda de Disney + y seleccione Hacer comentarios debajo de la barra de preguntas. Se abre una ventana más pequeña que pregunta qué le gustaría ver en Disney +. Puede agregar hasta tres sugerencias.

Digamos que encontró este sitio web realmente increíble que tiene excelentes órdenes de reloj para todas las películas de Marvel o Star Wars o Pixar . ¿No sería increíble si pudieras configurar una lista de reproducción para ver las películas con los pedidos recomendados? Bueno, puedes hacer esto con tu lista de observación.

Simplemente siga y agregue las películas en orden. Faltan algunas películas del universo Marvel, pero todas las películas de Pixar y Star Wars están allí (menos las películas más recientes en los cines).

Las características especiales pueden parecer una reliquia de los días de alquiler de DVD en Blockbuster, pero Disney + se ha convertido en uno de los primeros servicios de transmisión en ofrecer características especiales como funciones de "cómo se hace", escenas eliminadas y comentarios del director. Simplemente haga clic en un título que le interese, y si tiene alguna característica especial, las encontrará en la lista de Extras.

Si te has vuelto adicto a usar cada píxel que tu televisor tiene para ofrecer como nosotros, entonces te complacerá saber que Disney + ofrece transmisión de calidad 4K para gran parte del contenido de su plataforma. Algunas de las películas más recientes agregadas a Disney + también son compatibles con Dolby Atmos.

Por supuesto, necesita televisores y equipos que sean compatibles con estos formatos para usarlos, pero Disney ha facilitado ver qué funciona con su sistema de sonido o televisor 4K. Simplemente haga clic en un título que le interese y, debajo del botón Reproducir, verá los mejores formatos de imagen y audio posibles para la transmisión. El último The Lion King, por ejemplo, muestra 4K Ultra HD, Dolby Atmos y HDR10.

Disney ha mostrado una disposición a cambiar debido a la pandemia de coronavirus, al lanzar Frozen 2 a Disney + meses antes de lo planeado originalmente. La compañía también anunció que la última película de Pixar, Onward, que llegará a los cines el 6 de marzo, también llegará pronto a Disney +.

Por lo tanto, los usuarios de Disney + obtienen acceso a las principales películas mucho antes de lo esperado. ¿Quizás Black Widow será el próximo?

Echa un vistazo a algunas de nuestras guías de Disney + a continuación: