Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney + finalmente estará disponible en el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza a partir del martes 24 de marzo, ya que se lanzó en los EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos a finales de 2019.

Contará con más de 500 películas y 300 series de televisión desde el primer día, incluyendo The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars y casi todas las películas de Marvel y Disney imaginables. Y, recientemente, hemos aprendido que 29 series de The Simpsons estarán disponibles desde el principio, y que las futuras series también llegarán a la plataforma.

El nuevo servicio de transmisión básicamente está comenzando a funcionar.

Pocket-lint, por lo tanto, aprovechó la oportunidad para conversar con el presidente de servicios de transmisión de Disney, Michael Paull, para obtener más información sobre su debut en el Reino Unido y Europa, algunos de sus requisitos técnicos y lo que todos podemos esperar el martes.

¿Hubo una razón particular para la gran brecha entre los lanzamientos de Disney en los Estados Unidos y el Reino Unido? Cuando creamos la estrategia de despliegue global original para Disney +, realmente teníamos un par de parámetros que nos ayudaron a tomar decisiones sobre qué países lanzaríamos y cuándo. Un criterio fue: "¿Tenemos el contenido disponible?"

Como puede imaginar, hemos estado en el negocio de otorgar licencias de nuestra programación a terceros en todo el mundo. Y, parte del viaje de crear y lanzar Disney + fue recuperar esos derechos para que podamos explotarlos, así como hacer una programación original que creemos que tiene sentido. Entonces, el criterio uno era: "¿La oferta de contenido está lista para lanzarse en esa región?

El segundo criterio siguiente fue: "¿Está el país listo para recibir un servicio SVOD de mercado masivo como Disney +?"

Y, por último, sabíamos que se necesitaría una gran cantidad de localización: si era la interfaz de usuario, si era el contenido para hacer los subs y dubs, y si eran los mecanismos de pago los que necesitaban para trabajar en esos países.

Entonces, necesitábamos hacer todo ese trabajo y programarlo de una manera que tuviera sentido.

¿Hay algo que haya aprendido del lanzamiento en EE. UU. Que beneficie al Reino Unido? Sí, hemos aprendido mucho.

Sabes, cuando piensas en lanzar un nuevo servicio, hay todo tipo de problemas de experiencia del consumidor con los que te enfrentas. Hemos recibido muchos comentarios directamente de los consumidores, ya sea a través de servicios sociales o de atención al cliente, o de personas que nos contactan directamente.

También hemos recibido muchos comentarios al ver los datos de las aplicaciones, nuestros instrumentos de alguna manera, donde podemos observar qué funciona y qué no. Así que hemos mejorado la experiencia del consumidor. Hemos mejorado la comercialización, qué programación exponían y hemos mejorado los mecanismos de pago.

Incluso hemos lanzado en más plataformas desde entonces.

Entonces, ¿qué tan importante fue lanzar en tantos dispositivos como sea posible? Muy importante. Queremos que el servicio esté disponible para todos los consumidores en todos los dispositivos que tienen en sus hogares.

Lo que no queremos es que usted, como suscriptor, solo pueda verlo en algunos de sus dispositivos. Por lo tanto, queremos que pueda ver nuestro servicio desde todos sus dispositivos en su hogar.

Es por eso que pasamos mucho tiempo y esfuerzo asegurándonos de tener un amplio soporte para dispositivos, desde la web que funcionará en computadoras de escritorio y portátiles, hasta iOS y Android para teléfonos móviles y tabletas. Además de las consolas de juegos, como Xbox y PlayStation, dispositivos de transmisión de medios, como Fire TV y Roku, así como dispositivos de TV conectados.

Muchos servicios no son tan amplios como nosotros. Lo que verá es que hemos sido muy amplios en términos de soporte de dispositivos, no solo en los diferentes dispositivos, sino que volvemos a las versiones anteriores de esos dispositivos y nos aseguramos de que la experiencia sea realmente excelente.

¿Disney + utiliza la transmisión adaptativa? Definitivamente tenemos transmisión adaptativa. Dependiendo del ancho de banda que tenga, o incluso del dispositivo, podemos adaptar la calidad de transmisión para asegurarnos de que tenga un servicio de alta calidad. Si tiene mucho ancho de banda, transmitiremos con la mayor calidad que creemos que el dispositivo puede manejar.

Si realmente tiene menos ancho de banda o un dispositivo que tiene menos memoria o potencia de procesamiento, ajustaremos la transmisión para adaptarla a ese dispositivo. No importa en qué dispositivo se encuentre o en qué situación de ancho de banda se encuentre, obtendrá una gran experiencia.

¿Eso también es opcional? ¿Puede acceder a la configuración en un dispositivo móvil y establecerlo en una tasa de bits más baja, por si acaso? Sí, permitimos que los consumidores personalicen la calidad de la transmisión y el tamaño de la descarga.

Algunas personas quieren la transmisión y / o descargas de la más alta calidad y otras prefieren algo más medido.

Con Disney + capaz de 4K HDR (Dolby Vision), ¿era el momento adecuado para lanzar todas las películas de Star Wars en 4K? Cuando estábamos construyendo la capacidad para hacer 4K HDR, sentí fuertemente que necesitábamos obtener la programación que realmente lo mostraría.

Entonces, el contenido de Star Wars, el contenido de Marvel: esos son claramente los tipos de programación que, como consumidor, querrás ver con esa gran calidad de imagen.

¿También tienes alguna idea sobre 8K en la actualidad? Creo que en el futuro seguro.

Continuaremos evaluando 8K, aunque desea ver el soporte desde la perspectiva del dispositivo antes de invertir en ponerlo a disposición.

¿Crees que llegaremos a un momento en que la transmisión de video y los medios digitales en general reemplazarán los medios físicos por completo? Es una pregunta interesante. Realmente no he pensado mucho en eso.

Creo que diferentes segmentos de clientes tienen interés en diferentes tipos de formatos. Entonces, la realidad es que creo que diferentes personas quieren cosas diferentes. Solo quiero asegurarme de que Disney + brinde una gran experiencia y que todos los consumidores potenciales puedan acceder a ella.

En definitiva, lo que queremos hacer es servir a nuestros consumidores. Entonces, si quieren medios físicos, entonces queremos que puedan usar medios físicos. Si quieren ver usando un servicio de transmisión, queremos ofrecerles un servicio de transmisión.

Finalmente, ¿puedes resumir Disney + en solo cinco palabras? Ja, ja, iría con las cinco marcas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Voy a ir con eso.