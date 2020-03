Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney ha presentado la línea completa de películas y programas de televisión que puede esperar en Disney + cuando se lance en el Reino Unido el 24 de marzo. Hay más de 500 películas y 350 series, además de contenido original como The Mandalorian y Togo.

Hay casi demasiado para mirar. Entonces, pensamos que desglosaríamos algunos de los aspectos más destacados, para que pueda comenzar a formular un plan para lo que quiere ver primero. Tenga en cuenta que necesitará una suscripción mensual para ver. En el Reino Unido, Disney + costará £ 5.99, pero también hay una suscripción introductoria de 12 meses por £ 50 , frente al precio eventual regular de £ 60 por una suscripción anual.

Disney + US y Disney + UK tendrán algunas pequeñas diferencias en el contenido disponible para ver. Esto es lo que puedes ver en el Reino Unido.

Solo faltan las dos películas en solitario de Spiderman, Homecoming y Far From Home, de la lista de Disney + de las películas de Marvel Cinematic Universe. Pero hay un gran catálogo de dibujos animados centrados en Avenger y el Proyecto Disney + Original Marvel Hero que podría ayudar a compensar eso.

Estas son nuestras mejores opciones de MCU en Disney + UK:

Vengadores Juego Final

Avengers: Infinity War

Thor: Ragnarok

Pantera negra

Capitán Marvel

La única película de Star Wars que falta en Disney + UK en el lanzamiento es la película más reciente, Star Wars: The Rise of Skywalker. Sin embargo, aún no está disponible para la transmisión, así que espera que llegue a Disney + una vez que esté disponible. Además de 10 películas de Star Wars, hay series originales de Disney + como The Mandalorian, The Clone Wars, series animadas, así como un catálogo de espectáculos animados más antiguos de Star Wars.

Estas son nuestras principales opciones para el contenido de Star Wars en Disney + UK:

El mandaloriano

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: una nueva esperanza

Star Wars: El Imperio Contraataca

Serie Star Wars: The Clone Wars

Si vive en un hogar con niños pequeños e incluso adolescentes, Disney + básicamente se convertirá en una necesidad para usted y su familia. Y una razón importante para eso es la inclusión de más de 20 películas de Pixar en el lanzamiento, incluidos lanzamientos más recientes como Toy Story 4.

Aquí están las mejores películas de Pixar en Disney + Reino Unido:

Toy Story 1-4

El buen dinosaurio

Los increíbles II

Arriba

Wall-E

Disney Vault es menos una bóveda real y más una estrategia comercial que Disney ha utilizado durante la mayor parte de su historia. En lugar de hacer que cada película esté disponible todo el tiempo, sus películas se han mantenido en "The Vault" en diferentes momentos y no están a la venta. Sin embargo, Disney + UK promete un acceso sin precedentes a Disney Vault. Tiene clásicos como Cinderella junto con éxitos modernos como Frozen .

Estos son algunos de los mejores éxitos de Disney Vault en Disney + UK:

Congelado

El Rey León (la película animada de 1994 y el remake de acción en vivo de 2019)

La bella y la Bestia

La Sirenita

Los aristócratas

Los patos poderosos

La compra de propiedades Fox por parte de Disney realmente ayudó a completar la biblioteca Disney + de EE. UU. Y el Reino Unido. Agregó contenido popular como la franquicia X-Men de las últimas dos décadas, así como más de 30 temporadas de Los Simpson.

Estas son nuestras principales opciones de propiedades de Fox en Disney + UK:

Los Simpsons

El Tejon

X-Men: Días del Futuro Pasado

Solo en casa

Ya hemos mencionado que Disney + es básicamente imprescindible para los hogares con niños pequeños debido a Pixar and the Vault, pero otra razón es que es un pozo infinito de contenido infantil gracias a The Disney Channel. Tiene espectáculos animados como Phineas y Ferb y Gargoyles, así como contenido de acción en vivo como The Suite Life of Zach y Cody, así como Hannah Montana.

Estas son nuestras principales opciones de Disney Channel en Disney + UK:

La casa club de Disney Mickey Mouse

Caídas de gravedad

Cuentos de pato

Chico cumple mundo

Kim Posible

