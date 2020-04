Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Marvel lanzó Endgame el año pasado, y si bien puso fin a algunos de los héroes más poderosos de la Tierra y sirvió como final de las primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel, o la Saga Infinity, la MCU continuará.

Por difícil que sea imaginar un MCU sin los superhéroes que hemos amado durante la última década de más de veinte éxitos de taquilla, es reconfortante saber que el universo no ha terminado. Eso lleva a la pregunta de qué vendrá después, y Marvel Studios ya ha anunciado una docena de nuevas películas y programas y sus fechas de lanzamiento, así como otras ocho películas y programas que aún esperan fechas de lanzamiento.

Entonces, aquí está todo lo que necesita saber sobre lo que sigue para el MCU. También hemos incluido detalles sobre películas adjuntas, como la próxima película de Morbius y la secuela de Venom, que forman parte del Universo Spider-Man de Sony.

Si desea la versión sin spoilers de esta guía, desplácese hasta la parte inferior, donde hemos agregado versiones de lista de un vistazo que puede leer.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Fecha de lanzamiento: 6 de noviembre de 2020

Sabemos que el personaje Black Widow se sacrifica en Avengers: Endgame para obtener la Soul Stone y derrotar a Thanos, pero eso no ha impedido que Marvel avance con su personaje en el MCU. Una película en solitario de Black Widow explorará el misterioso pasado del personaje. Está ambientado entre los eventos de Captain America: Civil War e Infinity War, y tiene a David Harbour coprotagonizando junto a Scarlett Johansson la respuesta de la Unión Soviética al Capitán América, Red Guardian.

Fecha de lanzamiento: agosto de 2020 (en Disney +)

El primero de los nuevos shows de Marvel hechos para Disney + verá dos caras conocidas: el Halcón de Anthony Mackie y el Soldado de Invierno de Sebastian Stan. Para sorpresa, el malo con el que ambos tendrán que parar es el barón Zemo de Daniel Bruhl, quien fue el villano en Capitán América: Guerra Civil. También tendrán que lidiar con John Walker, interpretado por Wyatt Russell, a quien el gobierno eligió para usar el escudo del Capitán América.

Fecha de lanzamiento: diciembre de 2020 (en Disney +)

WandaVision verá a Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen regresar para una aventura propia, exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión Disney +. El programa contará con la visión de Paul Bettany, a quien vimos por última vez que Thanos aplastó / explotó su cabeza. Los primeros rumores y las primeras miradas en el avance muestran que la pareja tal vez vive en una falsa realidad creada por Wanda basada en programas de televisión clásicos como I Love Lucy.

Fecha de lanzamiento: 12 de febrero de 2021

Los Eternals son una rama de la humanidad y efectivamente inmortales, y cada uno tiene diferentes tipos de poderes. Dependiendo de la serie de cómics que estés leyendo, los personajes pueden destruirse hasta el punto de que solo queden moléculas y, sin embargo, aún pueden regenerarse. Eran los protectores originales de la Tierra y a menudo luchan con los Desviados, que tienen poderes similares a los Eternos.

Se anunció una fecha de lanzamiento en noviembre de 2020 en SDCC 2019. La actriz Angelina Jolie está protagonizada como la guerrera Thena, con Kumail Nanjiani, Selma Hayek y Richard Madden coprotagonizando junto a ella. Y Kit Harrington está listo para protagonizar como el Caballero Negro con espada.

Fecha de lanzamiento: 7 de mayo de 2021

Shang-Chi es el primer superhéroe asiático para Marvel en ser puesto en la pantalla grande. Simu Liu ha sido elegido como el maestro de Kung-Fu, Shang Chi y Destin Daniel Cretton como director. Según los informes, esta película verá al mandarín como el villano. (The Mandarin es algo así como en Iron Man 3, con Ben Kingsley haciendo el papel. Sin embargo, en Iron Man 3, Mandarin era simplemente un actor pagado por el verdadero villano, Aldrich Killian.) Un actor diferente interpretará al Mandarin en Shang- Chi y debería ser más como el malvado del cómic.

En cuanto a los "Diez anillos" en el título, los fanáticos de Marvel lo reconocerán como una devolución de llamada a la organización terrorista Diez anillos que secuestró a Tony Stark en la primera película de MCU, Iron Man. Entonces, Shang-Chi podría enfrentar una versión resurgente de la organización terrorista dirigida por el mandarín.

Fecha de lanzamiento: primavera de 2021 (en Disney +)

¡Loki de Tom Hiddleston regresa! Esta vez, él viene a Disney +. Sin embargo, no veremos más de los Loki que murieron tratando de salvar a su hermano en la Guerra del Infinito. En cambio, el espectáculo se centrará en el Loki que escapó después de la batalla de Nueva York, durante las escapadas de viajes en el tiempo en Endgame. En otras palabras, una versión de Loki que no ha comenzado su turno hacia los buenos.

Los primeros rumores parecen apuntar a que Loki viaja a través del tiempo durante la serie, pero se sabe poco más. Michael Waldron servirá como el showrunner para Loki; anteriormente trabajó como escritor y productor para la exitosa serie animada Rick and Morty.

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2021

Después del lanzamiento de Spider-Man: Far From Home en 2019, hubo un anuncio sobre una ruptura entre Marvel Studios y Sony Pictures que evitaría que Spider-Man de Tom Holland apareciera en más películas de MCU. Afortunadamente, prevalecieron las cabezas más frías, y los estudios acordaron continuar trabajando juntos y anunciaron la fecha de lanzamiento de la tercera película de Spider-Man hasta ahora sin título.

Presumiblemente, la película cubrirá los eventos de la última escena en Far From Home, que ve * spoiler * la identidad real de Spider-Man.

Fecha de lanzamiento: verano 2021 (en Disney +)

What If ... es un programa animado de Marvel que llegará a Disney +. Está basado en cómics del mismo nombre. Presentará a Jeffrey Wright como The Watcher, miembro de una raza de seres que observan los eventos de la MCU. Cada episodio se centrará en una pregunta diferente de estilo "¿Qué pasaría si?", Como: ¿Qué pasa si los Cuatro Fantásticos nunca obtuvieron sus poderes, o qué pasa si el Capitán América y Iron Man hablaron de sus diferencias durante la Guerra Civil?

Fecha de lanzamiento: otoño de 2021 (en Disney +)

El último programa de Disney + anunciado por Disney en San Diego Comic-Con 2019 verá a Jeremy Renner regresar como Clint Barton (también conocido como Hawkeye). La serie contará con el francotirador que entrena a una nueva mujer Hawkeye llamada Kate Bishop, quien, según los informes, será interpretada por Hailee Steinfeld. Ha habido rumores de que la producción en Hawkeye se retrasó o canceló a fines de 2019, pero Disney dijo que el programa está avanzando.

Fecha de lanzamiento: 11 de febrero de 2022

Chris Hemsworth está programado para regresar como el Dios del Trueno para la cuarta película de Thor, pero ya no es la estrella. En cambio, entregará a Mjolnir a su antiguo interés amoroso, Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Después del éxito de Thor: Ragnarok, Taika Waititi volverá a dirigir, y Tessa Thompson también regresará como Valkyrie, la Reina de Asgard. Christian Bale se convertirá en un villano no anunciado.

Fecha de lanzamiento: 5 de marzo de 2022

La secuela del Doctor Stephen Strange de Benedict Cumberbatch se confirmó en la Comic-Con 2019 de San Diego, con la sorpresa de que Wanda Maximoff de Elisabeth Olsen ayude al Doctor Strange. Se rumorea que la trama de la próxima película se centra en algo que sucede en el Universo Marvel, tal vez iniciado por Wanda en WandaVision, lo que conducirá a la fusión de universos alternativos de manera destructiva, y es probable que Doctore Strange tenga que arreglar la situación en Multiverso de locura .

Fecha de lanzamiento : 6 de mayo de 2022

La Black Panther original es la película en solitario de mayor recaudación en el MCU, con solo las películas de los Vengadores superando. Chadwick Boseman está programado para regresar, y Ryan Coogler regresará para dirigir y escribir la secuela. Los informes más recientes han afirmado que el villano en esta próxima película puede ser Namor , un antihéroe que es el líder de la civilización submarina Atlantis.

Fecha de lanzamiento: 8 de julio de 2022

Captain Marvel es uno de los Vengadores más nuevos, y sabemos que, gracias al éxito de la primera película, habrá una secuela del éxito de 2019, con rumores que lo relacionan con una fecha de 2022 justo después de Black Panther 2. Tenemos mucho menos de una idea de dónde se ubicará la película dentro del MCU más grande. El primer Capitán Marvel se desarrolla en 1995, y no sabemos qué ha estado haciendo el personaje de Brie Larson entre entonces y su aparición en Endgame. Hay un montón de cabos sueltos de la primera película que podrían proporcionar la historia de otra película ambientada en el pasado.

También está la escena de fin de créditos de Far From Home. Presentaba a Nick Fury de Samuel L.Jackson a bordo de una nave espacial, que podría estar vinculada a la próxima función de Captain Marvel.

Fecha de lanzamiento: sin previo aviso

Inicialmente, esta tercera película de The Guardians estaba programada para llegar a los cines mucho antes, pero Marvel la retrasó cuando anunciaron que James Gunn, el escritor y director de las dos primeras películas, regresaría para una tercera entrega (estaba ocupado trabajando en Suicide Squad, de ahí que el retraso).

No tenemos detalles exactos sobre cuál podría ser la trama de la nueva película, pero podría ver a los Guardianes buscando a Gamora, que faltaba al final de Endgame, o podría revelar al personaje burlado Adam Warlock, visto de antemano al final de los Guardianes 2. De cualquier manera, Thor saltó a bordo de la nave de los Guardianes en Endgame para encontrar su verdadero yo en el espacio, así que felizmente tomaremos dos horas más de él.

Tal vez, veremos más de él como un personaje centrado en el espacio, mientras que la versión de Thor de Jane Foster permanece en la Tierra.

Fecha de lanzamiento : sin previo aviso

Olvídate por completo de todas las películas anteriores cuando se trata de estos Cuatro Fantásticos.

Los Cuatro Fantásticos han sido algunos de los principales personajes cómicos de Marvel desde su creación. Sin embargo, todo ese éxito aún no se ha traducido a la pantalla grande, con tres películas producidas desde 2005, y ninguna de ellas fue particularmente exitosa. Es probable que todo cambie con la próxima película Fantastic Four, ya que Marvel volvió a adquirir los derechos para producirla y agregar el cuarteto a la MCU.

No se sabe cuándo podemos esperar la película, pero el presidente de Marvel, Kevin Feige, anunció que estaba en desarrollo en San Diego Comic-Con 2019. Sin embargo, no se incluyó en la revelación de la alineación de la Fase Cuatro, lo que significa que es probable que llegue en 2022 o más allá como parte de la Fase Cinco. También ha habido rumores de que el líder de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards, podría aparecer en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Fecha de lanzamiento : sin previo aviso

Después de ganar un Oscar al Mejor Actor, Mahershala Ali organizó una reunión con Marvel y les hizo saber que quería interpretar al cazador de vampiros Blade. Marvel Studios anunció su casting en San Diego Comic-Con 2019, pero poco más se sabe sobre la película. Como no se anunció oficialmente como parte de la Fase Cuatro, asumiremos que no veremos al cazador de vampiros con espada hasta 2022.

Fecha de lanzamiento: sin previo aviso

Si bien la mayor parte de la emoción con la compra de Fox Films por parte de Disney se centró en las posibles películas futuras para los X-Men y los Cuatro Fantásticos, fue fácil olvidar que Disney ahora posee el superhéroe clasificado R Deadpool, y si hay rumores para creer , aparecerá en una escena de créditos finales en Black Widow. Sin embargo, en cuanto a una película propia, sabemos que Disney y Ryan Reynolds están trabajando en el proyecto, pero no esperamos que llegue hasta que comience la Fase Cinco de Marvel en 2022.

Fecha de lanzamiento: sin previo aviso

Disney anunció que la Sra. Marvel se convertirá en un espectáculo de acción en vivo para Disney +. El verdadero nombre de la Sra. Marvel es Kamala Khan, y el personaje debutó en 2013 como musulmán pakistaní-estadounidense de Nueva Jersey. Se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de los cómics de Marvel en el corto tiempo desde su creación. Como la serie se anunció recientemente, no hay mucha información en cuanto al reparto o la fecha de lanzamiento, pero creemos que debutará a fines de 2021 a más tardar o probablemente en algún momento de 2022.

Fecha de lanzamiento: sin previo aviso

Moon Knight está más cerca del final de Deadpool del espectro cuando se trata de los héroes de Marvel. Originalmente un arma contratada llamada Marc Spector, fue salvado por dioses egipcios cuando lo dejaron muerto en el desierto y se puso el manto de Moon Knight. Tiene múltiples personalidades y generalmente está un poco loco. No hay mucho en el camino de emitir rumores en este momento (dedos cruzados por Shia Lebeouf), pero se espera que el programa se estrene después de la Sra. Marvel y antes de la próxima entrada.

Fecha de lanzamiento: sin previo aviso

Te perdonaremos si crees que esta es solo una versión femenina del Vengador más fuerte, pero Jennifer Walters es un personaje propio de Marvel Comics. Bruce Banner es su primo y ella obtiene sus poderes durante una transfusión de sangre, pero se siente mucho más cómoda con un gran alter ego verde que su primo. Por supuesto, Marvel probablemente cambiará parte de su historia de origen. Ella será una adición emocionante a la MCU. Todavía no hay casting en la serie Disney + todavía; se espera que debute en algún momento después de Moon Knight.

Estas son películas que Disney no ha confirmado, pero debido a que posee los derechos de estas franquicias, se esperan las siguientes películas:

Fecha de lanzamiento: Desconocido

Una quinta película de Avenger seguramente sucederá, pero la Fase Cuatro (también conocida como la siguiente etapa) del MCU se anunció sin el gran equipo que cerró las primeras tres fases. Entonces, estamos al menos a cuatro años de la próxima película de Avengers.

Además, recuerde, desde que el primer Capitán América introdujo la primera Piedra Infinita, el MCU había estado construyendo una confrontación con Thanos. Eso está hecho ahora, y los Vengadores están actualmente dispersos por todo el universo. Hasta ahora, parece que la próxima entrega de Avengers verá equipos de héroes más pequeños, como los Young Avengers liderados por Spider-Man de Tom Holland o la A-Force femenina dirigida por el Capitán Marvel. En cuanto a lo que podría obligar a toda la pandilla a reunirse nuevamente, ha habido algunas noticias sobre Marvel comenzando el proceso de lanzamiento de la voz de Galactus, un ser celestial conocido por devorar mundos.

Fecha de lanzamiento: Desconocido

La adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney significa que Marvel posee los derechos de una gran cantidad de nuevos personajes, incluidos los X-Men. Ya sabemos que Marvel está trabajando en una película de los Cuatro Fantásticos, y Kevin Feige dejó a la gente babeando en San Diego Comic-Con 2019 cuando dijo que se le había acabado el tiempo para hablar sobre mutantes. Sin embargo, hay un problema al agregar los X-Men a la MCU, y no se puede resolver con una historia de origen.

Los X-Men no son personas normales que cayeron en desechos radiactivos y obtuvieron superpoderes. Son toda una rama de la humanidad misma. Por lo tanto, es un poco más complicado llevar a estos chicos a la pantalla en el contexto del MCU, pero teniendo en cuenta todo lo que Marvel ya ha logrado, no pasará mucho tiempo hasta que Wolverine se vea uniéndose a Spiderman, el Capitán Marvel y todo lo demás. de la pandilla. Esperamos que Marvel comience a sentar las bases para la adición de la raza mutante en las próximas películas antes de que realmente obtengamos una película de X-Men.

Fecha de lanzamiento: Desconocido

Hay un momento en Endgame que quizás te hayas perdido que parece una vista previa de otro personaje cómico de Marvel que hace su debut en la pantalla grande. Mientras Black Widow está teniendo su conferencia de holograma con algunos de los Vengadores restantes, Okoye de Danai Gurira menciona terremotos en el océano frente a la costa de África. Si bien esto podría ser solo una línea de usar y tirar, también podría insinuar el debut de Sub-Mariner, la respuesta de Marvel a Aquaman.

Ha habido un montón de rumores sobre Marvel haciendo una película de Namor desde el lanzamiento de Endgame, incluso con Rock vinculado a interpretar el Atlante. Si se creen los rumores recientes, puede esperar que este personaje haga su debut en la serie Falcon and the Winter Soldiers o como el villano en la próxima secuela de Black Panther.

Aquí hay más películas esperadas, incluidas las dos películas de Spider-verse expandido de Sony y la película final X-Men Universe producida por Fox.

Fecha de lanzamiento: 19 de marzo de 2021

Morbius es la próxima película del Universo Spider-Man extendido de Sony. Cuenta la historia del Dr. Michael Morbius (Jared Leto), quien, al tratar de curarse de una rara enfermedad de la sangre, se convierte efectivamente en un vampiro. Si bien el personaje es uno de los antagonistas de Spider-Man, también ha visto el tiempo como un antihéroe. El reciente tráiler conecta el universo Sony de los villanos de Spider-Man con el MCU al mostrar un póster de Spider-Man con las palabras asesino pintadas con spray, una referencia al final de Spider-Man: Far From Home.

También se espera que Morbius presente al buitre de Michael Keaton, el antagonista de la primera película de Spider-Man, Spider-Man: Homecoming.

Fecha de lanzamiento: 25 de junio de 2021

Venom fue un éxito sorpresa que demostró que el Universo Spider-Man extendido de Sony no era una idea tan tonta como todos pensamos inicialmente. La secuela presentará a Tom Hardy regresando como el simbionte negro y figuras para verlo enfrentarse al asesino en serie de Woody Harrelson, Cletus Kasady, también conocido como Carnage. La película está actualmente programada para estrenarse el 25 de junio de 2021 y tiene a Andy Serkis dirigiendo.

Aquí está todo lo que describimos anteriormente, desglosado en tres listas de un vistazo que están libres de spoilers.

Nota: Hemos excluido la última película de X-Men producida por Fox, The New Mutants, ya que Marvel Studios no estuvo involucrada con ellos.

Disney ha confirmado fechas para ocho nuevas películas durante cinco años, y las filtraciones recientes sugieren que las siguientes serán esas películas:

Black Widow (6 de noviembre de 2020)

El halcón y el soldado de invierno (agosto de 2020)

WandaVision (Otoño 2020)

The Eternals (12 de febrero de 2021)

Shang Chi y la leyenda de los diez anillos (7 de mayo de 2021)

Loki (primavera 2021)

Spiderman 3 (5 de noviembre de 2021)

¿Qué pasa si ... (verano de 2021)

Hawkeye (otoño 2021)

Thor: amor y trueno (11 de febrero de 2022)

Doctor extraño en el multiverso de la locura (25 de marzo de 2022)

Black Panther 2 (6 de mayo de 2022)

Captain Marvel 2 (8 de julio de 2022)

Guardianes de la galaxia vol. 3 (sin previo aviso)

Fantastic Four (sin previo aviso)

Blade (sin previo aviso)

Deadpool 3 (sin previo aviso)

Sra. Marvel (sin previo aviso)

Moon Knight (sin previo aviso)

She Hulk (sin previo aviso)

Estas son películas que Disney no ha confirmado, pero debido a que posee los derechos de estas franquicias o simplemente por sentido común, se esperan las siguientes películas:

Avengers 5 (desconocido)

X-Men (desconocido)

Namor the Sub-Mariner (desconocido)

Aquí hay más películas esperadas, todas parte de Marvel y el acuerdo extendido de Spider-Man Universe de Sony:

Morbio 19 (marzo de 2021)

Veneno 2 (25 de junio de 2021)

Entonces tal vez te guste nuestra guía para ver películas y programas de televisión de Marvel:

También tenemos una guía de Star Wars para aquellos de ustedes que quieran ver esas películas en el orden Machete: